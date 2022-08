Mor un nen britànic que estava en coma després de fer un repte de Tik Tok

Un nen de 12 anys ha estat desconnectat aquest dissabte la màquina que el mantenia en vida després de quedar-se en coma fent un repte de la coneguda xarxa social Tik Tok. Ha estat una decisió que han pres els metges deprés d’argumentar que el nen ja no podria sobreviure sense estar connectat a una màquina. Els pares del menor, però, han apel·lat fins l’últim moment aquesta decisió, portant-la als tribunals, primer els britànics i després al tribunal de Drets Humans, on finalment han acabat donant la raó als metges i desconnectant el menor.

El menor va patir un accident a casa que li va causar greus lesions al cervell, una situació de la qual els metges van assegurar que no se’n podria sortir. Els seus pares van dir des d’un principi que estaria relacionat amb un repte de la plataforma Tik Tok, on els joves s’estrangulen per mirar a veure qui aguanta més. Tot i les sospites dels pares, aquesta versió no ha esta confirmada.

Una noia fent servir Tik Tok / EP

Un cop el menor va ser diagnosticat, els metges van decidir que el millor que es podia fer pel nen de 12 anys era desconnectar-lo de la màquina que l’ajuda a respirar, ja que “no podien fer res per la seva vida”, segons va declarar l’equip mèdic que el tractava. Aquest dissabte doncs, l’últim jutge els hi ha donat la raó i el nen ha estat desconnectat en contra de la voluntat dels seus pares.

Els perills de les xarxes

Tik Tok s’ha convertit en una xarxa molt famosa a tot el planeta. Tot i això, com passa amb moltes altres xarxes, s’ha fet famosa pels reptes que es poden veure i gravar des de la plataforma. Poden fer-se balls, bromes o qualsevol classe d’activitats, gravar-les i intentar fer-se viral amb els vídeos. Tot i això, ja han mort tres menors per culpa d’algun repte en aquesta plataforma. Anteriorment, als Estats Units, uns pares van denunciar la companyia per la mort de les seves dues filles mentre intentaven fer un repte de la plataforma.