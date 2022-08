Un actor de Broadway ‘tiktoker’ triomfa amb un vídeo fet a Montserrat

JJ Niemann, un jove actor de Broadway i creador de contingut amb seu a Nova York, ha estat triomfant els darrers dies amb les seus ‘reels’ a Instagram que ha fet ballant des de la Montserrat, la Barcelona o Montjuïc. El jove actor apareix en diversos vídeos, publicats al seu perfil, gaudint de les vacances a Europa amb unes amigues. Un dels punts que més han inspirat l’actor han estat la muntanya catalana o les fonts de Montjuïc, als peus del Museu Nacional de Catalunya (MNAC).

Exhibint un domini espectacular de la dansa, al jove artista se’l veu desplegant tot el seu art també al Park Güell de la capital catalana. Els vídeos han estat visualitzats per milions de persones que el segueixen arreu del món i ha rebut també centenars de milers de likes. Després de créixer a Carolina del Nord, JJ es va graduar el 2017 amb un BFA en teatre musical per la Universitat d’Elon. Poc després, es va unir al repartiment de Broadway de “The Book of Mormon”, on va actuar durant tres anys..

Un actor de Broadway que triomfa a Tik Tok

Durant el seu temps a “Mormon”, JJ també va formar part dels tallers de desenvolupament del musical “BLISS”. El febrer de 2020 va actuar a l’estrena mundial “BLISS” al The 5th Avenue Theatre de Seattle. Durant la pandèmia, l’actor es va convertir en un àvid creador de TikTok i Instagram, arribant a més d’1 milió de seguidors i 300 milions de visualitzacions de vídeo a les dues plataformes amb els seus vídeos de comèdia teatral.

JJ va actuar al musical de TikTok “Ratatouille” (nominació a la Drama League) i al recent “For you, Paige” emès en directe per encàrrec de TikTok. Ha actuat per tot els EUA en teatres regionals, com ara The Rev, The Muny, Pittsburgh CLO, Bay Street Theatre, Artpark, Grandstreet Theatre. A més d’actuar, JJ imparteix tallers arreu del seu país i les seves pròpies classes de dansa a Nova York anomenades Jazzing With JJ, i entrena regularment amb els programes virtuals de The Broadway Collective.