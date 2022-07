Chiara Ferragni fa un vídeo a Tik Tok amb la veu d’una famosa tertuliana

La influencer italiana, Chiara Ferragni ha sorprès les xarxes amb un vídeo utilitzant la veu de la tertuliana espanyola Belén Esteban. Des del seu compte de Tik Tok, Ferragni ha penjat un clip on se la veu amb un posat bromista, imitant una de les icòniques frases de Esteban en el plató de Sálvame. Aquest vídeo ja acumula més de dos milions de visualitzacions i prop de 400.000 likes a la xarxa social, el que ha fet que no només els usuaris de Tik Tok es fessin un tip de riure sinó que també ha migrat a Twitter.

acabo de veure un tiktok de la Chiara Ferragni amb un audio de la Belén Esteban, no em deixa de sorprendre aquesta app — A✨ (@aritothofarem) July 4, 2022

Chiara Ferragni utilizando un audio de Belén Esteban es todo lo que necesitaba hoy 🫶🏼 pic.twitter.com/SewgnXS4qP — Lora Orts (@LauraOrtizMon) July 4, 2022

Chiara Ferragni és una conegudíssima influencer italiana que és molt famosa no només per mostrar la seva vida a les xarxes socials sinó per treure’n la part més bromista i natural. D’aquesta manera, no sorprèn veure Tik Toks de la influencer fent tonteries o bromes davant la pantalla. Tot i això, el que ha deixat de pedra els seus seguidors ha estat el crossover que ha creat amb la tertuliana espanyola Belén Esteban, de la qual ha agafat una de les seves frases més escoltades al plató de Sálvame per mofar-se d’una situació quotidiana.

Un àudio “de bojos”

Belén Esteban és molt famosa per muntar drames al plató de Sálvame. És per això, que moltes de les seves frases més cèlebres han acabat corrent per Tik Tok, ja que la plataforma permet penjar àudios i compartir-los perquè la gent els pugui utilitzar. En aquest cas ha estat Ferragni l’encarregada de donar vida a algun dels grans moments de la tertuliana al programa de televisió. Ferragni s’ha posat en la pell d’Esteban i ha imitat la que seria la seva reacció si uns amics no volguessin sortir a prendre alguna cosa amb ella. La influencer italiana ha coronat el vídeo amb la veu d’Esteban tot dient: “Perdona, perdona, però estem bojos?”.