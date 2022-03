Fedez, cantant i marit de Chiara Ferragni, operat d’un càncer de pàncrees

Chiara Ferragni i Fedez formen la parella italiana més estimada i amb més seguidors a Instagram. La dissenyadora i influencer forma part de la llista de dones més poderoses del món segons la revista Forbes, el que ha aconseguit gràcies a una marca pròpia que ven arreu. Són el matrimoni més famós del país de la pizza i la pasta, dels qui s’ha parlat molt aquesta setmana per un anunci inesperat: el cantant de 32 anys pateix una malaltia greu que el forçava a ser operat d’urgència. En un primer moment, optaven per mantenir en secret de què es tractava. Ara bé, el vídeo de l’exitós raper feia pensar que realment era una cosa preocupant.

A la xarxa no es parlava d’una altra cosa, especialment entre els 36 milions de seguidors que acumulen. Ha estat aquest migdia quan Fedez ha volgut revelar que li han diagnosticat càncer de pàncrees: “La setmana passada vaig descobrir que tenia un tumor neuroendocrí estrany al pàncrees, un d’aquells que si no els trobes a temps no és gaire bo que el tinguis a dins del cos. Aquest motiu és el que m’ha obligat a ser sotmès a una intervenció quirúrgica que ha durat sis hores en el qual m’han extirpat part del pàncrees (amb el tumor inclòs). Dos dies després de la intervenció, em trobo bé i no veig l’hora de tornar a casa amb els meus fills. Necessitaré una mica de temps. Gràcies als metges, cirurgians i infermers que han estat al meu costat en aquests dies intensos. I un gràcies immens també per a tots aquells missatges de suport i de positivitat que m’heu fet arribar. Us estimo”.

L’exitós cantant italià ha revelat quina malaltia pateix | Instagram

Fedez ha mostrat la cicatriu dos dies després de l’operació | Instagram

Poc després era la dona qui compartia una fotografia amb ell des del llit de l’hospital, la que acompanyava d’un escrit en el que confessava que han estat molt espantats: “Aquesta foto la vam fer dilluns a la tarda a l’hospital, el dia abans de la seva delicada operació de pàncrees. Estàvem espantats per tot: per la seva diagnosi, l’operació, la seva recuperació, la nostra vida i el futur de la nostra família. La cirurgia de dimarts va anar bé i ara s’està recuperant. Tant de bo tot això quedi en un mal record que ens ensenyi, una altra vegada, la importància de gaudir de la vida al màxim cada dia. Gràcies a les persones que ens han fet sentir el seu amor, que ens han donat la mà i han pregat per nosaltres. Això ens ha donat molta força”.

La influencer Chiara Ferragni ha volgut mostrar el seu suport al marit públicament | Instagram

Un autèntic malson que els ha fet estar realment preocupats, però que confien que quedi en un gran ensurt. Ara cal que el cantant descansi, que continuï el postoperatori i que comenci el tractament que vindrà acompanyat de visites rutinàries per controlar que tot segueixi bé.