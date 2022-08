Greu accident de l’actriu Anne Heche: “No s’espera que sobrevisqui”

L’actiu Anne Heche ha patit un gravíssim accident que l’ha deixat en una situació crítica. El passat divendres 5 d’agost l’actriu de ‘Volcano’ o ‘La cortina de fum’ es va sortir de la via amb el seu Mini Cooper blau i es va estavellar contra una casa de Mar Vista, a Los Ángeles. L’impacte va acabar amb el cotxe en flames i quan els serveis d’emergències van aconseguir treure-la del cotxe la seva roba estava carbonitzada.

L’actriu està en coma induït després d’haver patit aquest greu accident, però enlloc de millorar no ha fet més que empitjorar, com ha anat explicant el representant de l’actriu en diversos comunicats enviats a revistes locals. La família de l’actriu no espera que sobrevisqui a aquest gravíssim accident i demana respecte pel seu dol. Així ho ha confirmat el representant en un comunicat aquest divendres, una setmana després de l’accident, en què assegura que la família no espera que es recuperi de la lesió cerebral que té. “Desgraciadament, l’Anne va patir una ferida anòxica cerebral severa i continua en coma en situació crítica. No s’espera que sobrevisqui”, ha explicat en el comunicat.

L’actriu sempre ha volgut donar els seus òrgans

A més, ha avançat que l’elecció de l’actriu ha estat sempre donar els seus òrgans, pel que se la manté connectada al suport vital per veure si algun dels òrgans és viable en cas que l’actriu no es recuperi. En cap moment ha recuperat la consciència i se la manté en coma per evitar que pateixi. A banda de la lesió cerebral l’actiu pateix una “important lesió pulmonar” i necessita respiració mecànica per mantenir-se amb vida.

A hores d’ara la policia està investigant si l’actriu estava conduint després d’haver begut o d’haver-se drogat, ja que hi havia diverses ampolles d’alcohol al cotxe que haurien contribuït a que les flames s’expandissin més ràpid.