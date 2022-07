Una empresa catalana converteix en negoci una aigua amb gas amb alcohol

Les begudes alcohòliques de baixa graduació són les reines dels migdies i les tardes amb amics. Tot i això, la varietat és escassa, ja que per a aquests moments les opcions disponibles són una cervesa, una copa de vi o un vermut. Benditas Drinks és el resultat d’una fusió entre dues empreses catalanes que han trobat una alternativa: “No estem buscant substituir ningú, sinó afegir una nova opció”, assegura Ivo Gasulla, cofundador de la companyia. Així doncs, han introduït al mercat tres nous productes en llauna: un te, una aigua amb gas i una beguda energètica que també contenen alcohol.

La marca ha aconseguit facturar 700.000 euros en només un any i ha reinvertit els beneficis per continuar creixent. De moment, els objectius són arribar als 2,1 milions d’euros de facturació i aconseguir penetrar en 15 països en un any. “Fem apostes arriscades, però sabem que tenim un nínxol de mercat i el producte té potencial”, diu Gasulla. Un dels grans èxits d’aquesta temporada ha estat tancar un acord amb la start-up catalana de menjar a domicili Glovo, on des de la seva aplicació ja es poden demanar els productes de Benditas Drinks.

Benditas Drinks firma un acord amb Glovo / Instagram

Fundada l’any 2021, Benditas Drinks va néixer de la idea de dos fundadors de generacions completament diferents. Gasulla, un experimentat comercial i emprenedor, i Xavier Llauradó, un jove de menys de 30 anys que acaba d’introduir-se en el món de l’emprenedoria. “Jo vaig veure una oportunitat al mercat i vaig decidir replicar una idea dels EUA i el Xavi hi va posar les ganes i la dedicació de muntar un projecte nou”, assegura Gasulla. D’aquesta unió dels projectes van sortir tres productes que en només un any s’han introduït al mercat en sis països, entre ells l’estat espanyol i els Estats Units. “Vam fer una aposta d’expansió des del primer moment per poder incidir en molts mercats al mateix temps”, explica Gasulla.

Actualment la companyia té tres productes que es poden comprar en diferents supermercat i estan “tancant acords amb d’altres grans superfícies”, tal com diu el cofundador sènior de la companyia. Un te amb alcohol, una aigua amb gas també amb alcohol i una beguda energètica baixa en sucres que té un 6,9% d’alcohol. “Hem apostat per tres productes, dos dels quals són per gaudir de manera tranquil·la i un tercer per a aquells que busquen un punt més”, assegura Llauradó.

Un producte fet per a joves

L’aposta pel màrqueting a les xarxes ha fet creixer la comunitat de Benditas Drinks. “És un producte que a mi em convida a comprar”, explica Llauradó. En aquest sentit, la marca ha decidit apostar per un públic jove, la Generació Z –gent nascuda entre mitjans dels anys 90 i les primeres dècades del segle XXI-, que potser encara no està tan acostumada a la cervesa. “La meva generació ja té els seus costums, però els Z sempre se’ls veu més disposats a innovar”, diu Gasulla. És per aquest motiu que l’equip també és jove: “La penetració és natural quan qui crea el producte és un jove i el ven a un altre jove”, diu el cofundador sènior de la companyia.

Publicitat pensada per joves, feta per a joves / Instagram

I és que la història que hi ha darrere el soci més jove de Benditas Drinks passa per un viatge a un país estranger, molta diversió i la necessitat de recordar aquell viatge després de tornar a Catalunya: “Els meus amics i jo vam trobar a faltar aquelles begudes que se’ns oferien allà i vam decidir buscar la manera de fer-les aquí”, diu Llauradó. Aquesta idea va acabar fent-se realitat gràcies al màrqueting a les xarxes i la proximitat del cofundador amb el seu públic. “Vaig pensar que era el que m’agradaria Beure a mi”, diu Llauradó.

La combinació entre passió i negoci

La fórmula de l’èxit, segons Benditas Drinks, és la combinació entre dos mons: la passió per l’emprenedoria i les idees innovadores i l’experiència en els negocis. “Nosaltres tenim una barreja entre passió i negoci que fa que tant el meu soci com jo siguem compatibles”, diu Gasulla. D’aquesta manera, on Llauradó va veure una manera de crear alguna cosa nova tot i que pogués sortir malament, Gasulla hi va veure una oportunitat de negoci. “El dia que ens vam conèixer i vam veure que els nostres productes eren compatibles vam decidir continuar plegats”, somriu el cofundador sènior.

Amb diferents inversors anònims al darrere i molta penetració de mercat entre els joves, Benditas Drinks es podria convertir en la nova beguda de moda catalana. Tot i que els fundadors no expliquen els seus següents passos, més enllà dels seus objectius, recorden que les tres begudes estan tenint molt d’èxit entre els joves i segons afirma Llauradó, “això és només el principi”.