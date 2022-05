Una empresa catalana revoluciona els envasos sostenibles en 25 països

Els envasos sostenibles s’han convertit en una de les grans necessitats del segle XXI. Moltes companyies han decidit llançar-se al mercat per començar a comercialitzar alternatives als embolcalls de sempre, altament contaminants. Roll’Eat, és una companyia catalana que ja ha arribat a 25 països d’arreu del món amb les seves originals maneres d’empaquetar el menjar. “Era la nostra resposta al paper de plata, per fer un favor al planeta”, assegura Meritxell Hernández, fundadora de la companyia.

D’ençà que va començar a fer envasos, Hernández tenia una idea clara: no només ajudar el planeta sinó fer-ho “de la manera més senzilla possible”, diu ella. Així doncs, va començar creant uns embolcalls per als entrepans, amb un plàstic resistent i una capa de tela que podien substituir el paper de plata o film, molt contaminants. “És tractava d’una solució que no fos d’un sol ús”, reflexiona la fundadora de la companyia. Aquesta idea va sorgir el 2006 i més de 15 anys després s’ha convertit en tot un imperi del reciclatge i la venda de productes sostenibles.

Un públic femení i entregat

“És un producte que vam començar a vendre a les mares”, afirma Hernández. Ella mateixa defineix el seu públic objectiu com les dones que preparen els esmorzars als seus fills, almenys aquest és el gran públic català i espanyol. “Depenent del país, canvia la gent que ho compra o els productes que es compren”, diu la fundadora. I és que, del primer envàs que van crear a tota la gamma actual hi ha hagut moltes proves. “Volem abastir totes les necessitats que té la gent per transportar el menjar“, explica la fundadora.

Uns embolcalls de la marca Roll’Eat / J.C.

Així doncs, els seus productes van des d’embolcalls per a entrepans a carmanyoles per portar el menjar o també diferents bosses per poder posar-hi el menjar directament. De moment, però, a Catalunya el producte més venut és l’embolcall dels entrepans, ja que, tal com explica Hernández, “vam fer una gran campanya de conscienciació”. Es van moure per diferents escoles per presentar el producte i van començar a col·laborar amb diferents marques i distribuïdors: “Hem fet col·laboracions amb marques famoses i el millor que et puc dir és que abans trucàvem portes i ara les empreses truquen la nostra”, resumeix la fundadora de l’empresa.

Una internacionalització de l’empresa a tota màquina

Un dels principals objectius que ha assolit la companyia és la internacionalització. De fet, els productes de Roll’Eat es poden trobar en diferents països del món, entre els quals els Estats Units i la Xina, dues grans potències que ja han descobert el món sostenible que proporciona la companyia catalana. Una de les coses que explica la seva fundadora és que “no tots els productes triomfen als mateixos llocs”. En aquest sentit, Hernández resumeix que per a cada país s’han fet un estudi de mercat independent per trobar les necessitats i poder-les suplir amb els productes adequats.

La fundadora posa l’exemple dels Estats Units, on es necessiten unes mides diferents dels embolcalls dels entrepans, perquè “tendeixen a ser més amples i menys llargs que a Europa”, assegura. Així doncs, per aconseguir l’èxit i fer les Amèriques, Roll’Eat ha hagut de personalitzar el seu producte en funció del públic. Un altre dels exemples que posa Hernández és el de la Xina, on van descobrir que un del seus envasos s’havia convertit en el gran aliat dels fideus o de tota classe de menjar que es pogués guardar de manera directa. “Aquí no estem acostumats a posar directament el menjar en una bossa, però a ells els va encantar la idea”, somriu la fundadora.

Roll’Eat s’ha convertit en una marca de referència pel que fa als envasos sostenibles a Catalunya. De fet, en els últims anys la companyia ha tingut un creixement exponencial que, segons explica la seva fundadora, es deu a la “conscienciació de la societat” i l’aparició de “més botigues que fomenten el comerç de proximitat i sostenible”.