La tensió a las cadenes de subministrament empenyles empreses a ajornar la digitalització

La situació provocada per la pandèmia, l’escassetat de matèries primeres, els conflictes geopolítics i l’alça generalitzat dels preus han tibat les cadenes de subministrament de les empreses a tot el món, que estan centrant els seus esforços a curt termini a millorar la seva eficiència i gestionar els seus costos, i han deixat en un segon pla la seva transformació i digitalització.

Aquesta és la principal conclusió de l’enquesta ‘Digital Supply Chain Survey 2022’, elaborada per PwC a partir de l’opinió de 244 directius i responsables d’operacions de grans companyies internacionals.

Les principals prioritats de les grans empreses globals per als pròxims dotze a divuit mesos, en relació amb les seves cadenes de subministrament, són la millora de l’eficiència i la gestió i la reducció de costos, segons el 63% i el 59% dels entrevistats, respectivament.

Les respostes revelen que les companyies estan prioritzant aquestes qüestions molt per davant d’altres com l’automatització de processos i ús de l’anàlisi de dades o la millora de la resiliència de les seves cadenes de subministrament, que només són temes prioritaris per al 21% dels entrevistats. Alguna cosa semblança succeeix amb la formació digital dels seus empleats i amb la millora de la sostenibilitat en les cadenes de subministrament.

L’estudi revela que, a més dels relacionats amb la conjuntura actual, existeixen altres factors que suposen un obstacle per a la digitalització de les cadenes de subministrament. El primer d’ells -i amb diferència-són les limitacions pressupostàries -segons el 48% dels directius entrevistats-, seguit de la dificultat de trobar el talent necessari (30%) i de desplegar les tecnologies adequades (29%). De fet, el 80% dels participants en l’informe asseguren no haver obtingut el retorn que esperaven de les seves inversions en tecnologia, ja sigui en termes d’eficiència, de productivitat o de millora de l’experiència de client.

Precisament, referent a les tecnologies emergents aplicades a les cadenes de subministrament el núvol és la que té un major potencial de desenvolupament i on més preveuen invertir les companyies que han participat en l’informe. Altres tecnologies rellevants, encara que en nivells menors d’inversió, són les que tenen a veure amb l’anàlisi i explotació de dades, intel·ligència artificial, automatització i la internet de les coses.

ESG i cadenes de subministrament

Malgrat que la ESG ocupa i preocupa i, de fet, és una tendències imparable i irreversible, les respostes dels directius que han participat en l’estudi revelen que encara queda molt camí per recórrer perquè les companyies aconsegueixin integrar aquests criteris plenament en les seves cadenes de subministrament.

De moment, el 66% reconeix que la principal preocupació de les companyies internacionals en matèria de ESG és la de mantenir-se al corrent dels canvis normatius que es produeixen en els diferents països en els quals operen.

Un 58% assegura que el principal desafiament al qual s’enfronten és el d’identificar els riscos mediambientals, socials i de govern dels seus proveïdors. L’informe revela que una majoria dels enquestats reconeix que els criteris ESG, avui dia, són considerats com un repte menor per a les cadenes de subministrament, encara que esperen que vagin prenent molt major pes i major rellevància durant els pròxims anys.

L’informe pregunta l’opinió dels directius sobre els riscos que tenen en les seves cadenes de subministrament associats amb les característiques o els atributs dels proveïdors que les integren.

Les preocupacions ètiques (58%), la falta d’una base de proveïdors diversificada per als subministraments crítics (53%), els problemes operatius (51%), i la impossibilitat que aquests tenen per a respondre als desafiaments tecnològics (49%) són els més rellevants.

Però no sembla que les companyies tinguin, de moment, previstes mesures per a minimitzar els punts febles relacionats amb els seus proveïdors: només el 21% dels enquestats preveuen millorar la resiliència de les seves cadenes de subministrament, un 16% canviar les seves pràctiques i polítiques de compra, i un 13% diversificar i segmentar als seus proveïdors.

Per a Bernat Figueras, soci responsable de Strategy&, la consultora estratègica de PwC, “aquestes respostes revelen fins a quin punt la difícil situació conjuntural per la qual travessen les cadenes de subministrament està marcant les seves prioritats i està provocant que moltes companyies es moguin en posicions defensives, i perdin oportunitats de creació de valor -agilitat, adaptabilitat, col·laboració-, derivades de la transformació i de la digitalització”.