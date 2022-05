Retards, ultimàtums i protestes: així evoluciona la reindustrialització de Nissan

Nissan ha tancat l’acord amb Silence perquè s’instal·li a la planta de la Zona Franca. La mesa de reindustrialització de la companyia automobilística ha anunciat que aquesta matinada s’ha acabat de tancar l’acord que aprova les condicions que tindrà l’empresa de vehicles elèctrics Silence per instal·lar-se a la nau que deixa la firma japonesa a Barcelona. El requisit més important és la garantia dels sous dels treballadors de la fàbrica, que cobraran durant tres anys, independentment de si Silence decidís abandonar les instal·lacions abans. Tot i això, els pactes i la reindustrialització segueixen anant amb retard i els treballadors –que ara mateix no tenen feina– continuen reclamant l’acceleració dels pactes per poder garantir el seu futur.

Fins ara, les negociacions han estat molt lentes. De fet, d’ençà que Nissan va anunciar que marxava del Consorci de la Zona Franca hi ha hagut una vintena de reunions per acabar de decidir com es gestionaran les instal·lacions. Fem un repàs de totes les decisions que s’ha anat prenent i quines queden encara per descobrir, començant pel paper del Govern en el procés per decidir què es farà al recinte.

Els treballadors de Nissan es manifesten pel centre de Barcelona / ACN

El departament d’Empresa i Treball va decidir posar-se en contacte amb Nissan i gestionar la seva fugida de Barcelona de manera que es pugui aprofitar l’espai que queda lliure per fer projectes relacionats amb les energies renovables i la sostenibilitat. Aquesta sinergia es va denominar Mesa de Reindustrialització i hi participen tant el Govern com la mateixa Nissan, els sindicats de la companyia i les empreses que opten a quedar-se les instal·lacions: Silence i el hub liderat per QEV i Btech. Entre totes les parts, després d’una vintena de reunions han arribat a la conclusió que els terrenys es repartiran entre les dues empreses i que hi haurà un operador logístic encarregat de gestionar tots els terrenys.

El primer pas en fals de la mesa de reindustrialització de Nissan

Una de les principals raons de la indignació dels sindicats és el retard de la gestió per culpa de la licitació del concurs públic per aconseguir un operador. En aquest sentit, el Consorci de la Zona Franca va decidir que faria un concurs per adjudicar aquesta gestió i és una de les parts de l’acord que està fent que tota la situació s’allargui. De moment, ja s’ha parlat del mes de juliol com a data límit per trobar operador, però segueix estan molt allunyada de l’abril que s’havia marcat al principi.

D’altra banda, els sindicats també reclamen que s’assegurin els llocs de feina de tots els treballadors. Segons explicava el conseller d’Empresa, Roger Torrent, aquest dimecres, “es garantiran els llocs d’alguns treballadors”, una situació que ha fet enfadar els sindicats, que s’estaven manifestant per Barcelona per els retards de la gestió i la incertesa dels llocs de treball.

Silence i els seus ultimàtums

El taló d’Aquil·les de la Mesa de Reindustrialització de Nissan sens dubte ha estat la companyia Silence. I és que l’empresa ha enviat dos ultimàtums a la mesa en què amenaçava de retirar la seva participació del projecte. El primer va ser per lluitar pels terrenys que es troben a Montcada i Reixac. En un primer moment, aquelles instal·lacions havien de ser per a la companyia de vehicles elèctrics, però finalment va ser adjudicada al hub sostenible. Aquesta decisió va posar Silence contra les cordes, que va acabar acceptant la proposta, però a contracor.

Exterior de la seu central de Silence a Barcelona / ACN

La seva última intervenció ha estat -igual que els sindicats- per denunciar els retards en l’inici de la producció. D’aquesta manera, la companyia ha llançat el seu segon ultimàtum i ha posat de data límit l’1 de juliol per poder començar la producció. En el cas que la mesa no compleixi aquest ermini, podria suposar l’abandonament del projecte per part de Silence. Així doncs, sembla que tot i que la mesa ja ha firmat un dels acord més importants amb la companyia encara queda un llarg camí per recórrer, un camí que segons els sindicats i la pròpia Silence, podria perillar si no s’agilitzen les gestions.