Nissan i Silence, a prop d’un acord per garantir els llocs de feina almenys tres anys

Nissan és a prop de tancar un acord amb Silence perquè els llocs de feina de l’antiga planta de la firma japonesa a la Zona Franca quedin garantits almenys tres anys per part de l’empresa de vehicles elèctrics. És el pacte està impulsant el Govern des del departament d’Empresa i Treball, que ha estat l’encarregat de moderar aquesta nova reunió de la Mesa de Reindustrialització de Nissan. En aquest aspecte, el departament ha demanat el compromís que Silence es quedi a les instal·lacions que se li han adjudicat a la Zona Franca durant tres anys, per garantir així la feina i els sous a tots els treballadors. A més, ha posat sobre la taula l’opció que, si hi ha algun inconvenient i l’empresa marxa, hauria de pagar els sous bruts de tots els treballadors del que quedés dels tres anys, segons han explicat a El Món fonts properes a la mesa.

La Mesa de Reindustriaització de Nissan s’ha tornat a reunir aquest dimarts per aconseguir arribar a un acord amb Silence, l’empresa de vehicles elèctrics que participa en el projecte de les antigues instal·lacions de l’empresa automobilística. D’ençà que es va aprovar el projecte, la mesa i Silence han tingut més d’un conflicte. La reunió d’aquest dimarts, però, sembla haver estat molt més tranquil·la segons les fonts properes a la mesa i, podria ser que per fi estiguessin acostant postures. De fet, el tema dels salaris i la garantia dels llocs de feina pels treballadors no han estat objecte de debat per Silence, que només hauria de firmar l’acord.

Carlos Sotelo, director general de Silence / ACN

Un dels principals problemes pels quals encara no han començat a operar és la licitació pública que es necessita per poder contractar un operador logístic que gestioni els terrenys, el hub sostenible i de Silence. Aquest procés s’ha allargat més del que la mesa havia acordat amb totes les parts i s’ha començat a crear la tensió. Tot i això, davant la decisió de deixar que Silence comenci a operar, ja que “no hi ha cap base legal que ho impedeixi“, segons argumenten les fonts, fa que les aigües es calmin una mica més.

Per tot això, van criticar que la data d’inici de la producció ha anat endarrerint-se fins que s’ha arribat a parlar de finals de juliol. Davant d’això, Silence va decidir enviar un ultimàtum que ha fet trontollar els plans de la mesa. L’1 de juliol va ser al data límit que van posar per començar a treballar, sinó “abandonaven el programa”, tal com van explicar fonts properes a la mesa.

Els sindicats en peu de guerra

“Els terminis es podien haver retallat molt més, però són les administracions les que estan paralitzant i alentint tot aquest procés”, apuntava el responsable de Sigen-USOC a Nissan, Miguel Ruiz, davant de la decisió de la mesa de seguir allargant les negociacions. De fet, els sindicats fa setmanes que amenacen amb més protestes i mobilitzacions si la situació continua encallada. Des de la Generalitat, però, el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, volia llançar un missatge més optimista i va celebrar que la 20a reunió de la mesa de Nissan era “la recta final del procés de reindustrialització”. Tot i això, encara hi ha una 21a mesa i no hi ha data.

Pel que fa als sindicats, asseguren que “ja estan cansats”, a més també recorden que es necessiten mesures per assegurar llocs de feina i per tant “seguiran mobilitzant-se fins que les coses s’esclareixin”. D’altra banda, el Govern demana paciència i reitera que s’estan complint els objectius: “Els tres objectius eren ben clars: conservar els llocs de treball, mantenir l’activitat industrial a la zona i que aquesta activitat continués vinculada al sector de l’automoció. Jo crec que complirem els tres objectius, està ben encarat, però hem de continuar treballant”, apuntava el titular d’Empresa i Treball.