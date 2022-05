Silence fa un ultimàtum i posa la data límit d’instal·lació l’1 de juliol

La situació continua tensa a la Mesa de reindustrialització de Nissan. Aquest cop, Silence ha enviat el seu segon ultimàtum i davant el retràs en les negociacions, la companyia demana poder-se instal·lar a les fàbriques assignades el dia 1 de juliol. En aquest sentit, la Mesa hauria d’accelerar processos o bé donar-li la potestat legal d’operar a les instal·lacions sense la necessitat d’un operador logístic.

Aquest divendres la Mesa de reindustrialització de Nissan s’ha tornat a reunir per parlar del concurs públic per trobar un operador que gestioni tant el hub tecnològic com l’empresa de vehicles elèctrics, Silence. Aquest concurs es convocarà en 15 dies i no serà fins el mes de juliol que s’acabarà de decidir quina empresa serà l’encarregada de gestionar la situació. Mentrestant, Silence pressiona per el retràs de les negociacions i assegura que “sinó es compleix el termini de l’1 de juliol marxaran”, segons han explicat les fonts properes ala mesa.

L’entrada de la planta de la Zona Franca, el 31 d’agost de 2020 / ACN

En paral·lel, el Consorci de la Zona Franca ha contractat al bufet d’advocats, Roca i Junyent, que serà l’encarregat de posar les bases legals del concurs així com assessorar a totes les parts, segons han afirmat les fonts properes a la reunió. Tot i que la situació està tensa, l’últimàtum de Silence no preocupa la Mesa, ja que “seria possible -legalment parlant- aconseguir que comencin a operar el 1 de juliol”, han confirmat les fons. Tot i això, també han assegurat que és una situació complicada, ja que totes les parts “s’estan cansant del retràs en la negociació”.

Un centre tecnològic que sembla que no arribarà mai

Després de les últimes decisions el pla segueix en marxa. En aquest sentit, el Hub tecnològic encarregat de la millora de l’energia renovables es quedarà part de les fàbriques de la Zona Franca i les instal·lacions de Montcada i Reixac, mentre que l’empresa Silence, s’instal·larà a uns terrenys de la Zona Franca.

El primer ultimàtum de la companyia de vehicles elèctrics va venir de la seva convicció de intentar quedar-se amb les fàbriques de Montcada i Reixac, però davant la negativa van acabar acceptant l’oferta de la mes i van quedar-se una part de les fàbriques de Zona Franca. Tot i això, sembla que aquesta vegada és diferent i que la companyia estaria disposada a marxar del projecte sinó aconsegueixen operar l’1 de juliol, ja que segons les fonts properes a la reunió “ja estan cansats del retràs”.