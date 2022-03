Una empresa catalana certifica documents a la ‘blockchain’

La tecnologia avança a passos gegants. Un dels nous conceptes que més sona últimament és la blockchain. A Catalunya, per exemple, hi ha un criptobanc amb molt èxit gràcies a aquesta tecnologia. Aquesta gran cadena d’informació amb aplicacions diverses també serveix per fer de caixa forta virtual, ja que permet guardar un document amb total seguretat per a tota la vida. Precisament aquesta funció és la que l’empresa catalana HashingDNA utilitza per certificar els documents digitals de les empreses de manera veraç i sense data de caducitat. En altres paraules, treballen com a notaris però amb tarifes molt més assequibles per a les empreses, i les ajuden a demostrar la veracitat de les seves accions i documents. “Busquem la manera que la informació que ha de passar per tercers sigui verificada”, explica Edgar Jordà, director general de la companyia.

Des de la cosa més senzilla de controlar, com l’estat en què arriba un paquet al client, fins a la més innovadora, com podria ser demostrar la veracitat d’una identitat per crear un avatar al metavers, la companyia catalana ha dissenyat una aplicació que puja qualsevol document a la blockchain i assegura que mai serà modificat o esborrat. En aquest sentit, qualsevol empresa que treballi amb un programari pot disposar de la tecnologia de HashingDNA per guardar documents. “Tots els programaris són compatibles amb la nostra tecnologia perquè només necessitem que que sigui capaç de generar fitxers i això ho fan pràcticament tots”, recorda Jordà.

L’eina que ha dissenyat la companyia és senzilla de fer servir. De fet, segons el seu creador “no suposa cap classe d’esforç extra pels treballadors”. D’aquesta manera, s’instal·la la tecnologia en el programari de la companyia i automàticament poden començar a penjar els documents a la blockchain. En retorn ells obtenen un codi únic i verificat, el que indica que el document està guardat de manera segura i no es podrà falsejar. “Nosaltres instal·lem la tecnologia i només cobrem per cada document certificat que fem”, informa Jordà. Les tarifes segons el fundador, oscil·len entre els 28 i 8 cèntims i ja hi ha més d’una trentena de companyies que han implementat la seva tecnologia en el seus ordinadors.

Tota classe de documents per a tota classe d’empreses

La cartera de clients de HashingDNA és molt variada, ja que poden abarcar diferents sectors i temes perquè com ja ha mencionat el fundador, la seva tecnologia “és aplicable a tot arreu”. Per posar exemples pràctics, la companyia treballa amb restaurants per verificar les neteges de certes sales, és a dir, en comptes de tenir un excel on s’apunta tot es pot guardar, certificar i recuperar al gust amb la certesa de que no ha estat modificat. “En aquest cas concret el nivell de verificació i seguretat és molt més alt del que demanen les inspeccions dels locals“, afegeix el director general.

Aquesta tecnologia no només té utilitat en empreses privades sinó que certs sectors públics també s’han interessat per l’empresa. De fet, una iniciativa anomenada miagenda2030, que mesura la traçabilitat del compliment dels objectius sostenibles per a ajuntaments i entitats socials. Amb la tecnologia de HashingDNA i la blockchain és molt més senzill tenir en compte totes les accions i verificar que són completament reals.

La llei ‘blockchain’ bloquejada al Congrés

La certificació a la blockchain funciona com un notari, però encara no es considera que tenen la mateixa validesa. De fet, el novembre del 2019 es va presentar un decret llei al Congrés per poder, entre d’ltres coses, legalitzar l’ús de la blockchain i fer-ne oficials les dades. Aquest decret llei encara no ha tingut cap sortida del Congrés i segueix bloquejat el que provoca que aquestes pràctiques siguin legals, però no tinguin la mateixa autoritat que la firma d’un notari.