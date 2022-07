Una empresa catalana fa l’agost reclamant a les aerolínies el que deuen als passatges

Comencen les vacances i els viatges d’estiu. Com sempre, un dels mitjans de transport més utilitzats és l’avió i les aerolínies tornen a omplir els titulars amb retards, cancel·lacions i gran malestar entre els passatgers. Per això neix l’empresa Reclamio, per donar una opció sòlida a aquells desafortunats que han de reclamar les compensacions pels errors o problemes de les companyies aèries, una feina tediosa que sovint no arriba enlloc. L’empresa catalana, amb seu a Sabadell, assegura que amb uns senzills passos aconsegueix que les aerolínies paguin el que deuen als seus clients.

El cantant Miki Nuñez explicava fa uns dies com part del seu equip s’havia quedat sense poder volar per overbooking, una pràctica legal a Europa que permet a les companyies vendre més bitllets que seients tenen als avions. Lluny de ser un fet aïllat, des de Reclamio ja han aconseguit fer més de 70.000 reclamacions amb èxit. “Operem a Espanya, Portugal, Alemanya, França i Itàlia, el que ens permet cobrir pràcticament totes les aerolínies que tinguin una seu social a aquests països”, explica en declaracions a El Món la gerent de la companyia, Noemí Fernández.

Noemí Fernández, gerent de Reclamio

Aquesta empresa, fundada el 2017, va començar a ajudar les persones amb qualsevol tipus de reclamació, era igual l’àmbit. Tot i això, van decidir especialitzar-se en el món de les aerolínies perquè hi van veure un nínxol de mercat molt potent. Amb un equip de 10 persones, han aconseguit posicionar-se en el mercat i per una “petita comissió”, en paraules de Fernández: del que cobra el client, se’n es queden un 25% més IVA.

Només cal omplir un formulari per posar la reclamació en marxa

El funcionament del servei de la companyia és bastant intuïtiu per al client. De fet, tal com explica la gerent de Reclamio, “és tan senzill com omplir un formulari”. D’aquesta manera, quan un passatger ha de reclamar per una cancel·lació, un retard o alguna altra classe de problema, només cal que entri a la pàgina web de l’empresa i respongui una sèrie de preguntes. “D’aquest formulari, nosaltres n’extraiem les conclusions i avisem el client de si té dret a reclamar o no”, explica Fernández.

Mostra del formulari de Reclamio / Pàgina web oficial

Un cop la reclamació és factible, Reclamio es posa a treballar i demana totes les dades del client necessàries per començar els tràmits. A partir d’aquest moment, els passatgers afectats només han d’esperar, ja que l’empresa disposa d’un equip d’advocats que contacten amb la companyia aèria per arribar a un acord. “Comencem intentant arribar a un pacte amistós, però si això no és possible presentem una demanda”, assegura la gerent de Reclamio. En el primer cas, la devolució dels diners és molt ràpida i la comissió que s’emporta la companyia és més petita. En cas de que s’hagi de portar el problema els tribunals, la comissió puja fins al 40% més IVA i el procés és molt més llarg. “Ja hem aconseguit dur a terme més de 70.000 devolucions que equivalen a uns 15 milions d’euros retornats”, descriu Fernández.

La crisi aèria i de passatgers

No és cap secret que les aerolínies estan passant per èpoques complicades. “Tot just s’han començat a recuperar després de la pandèmia”, diu Fernández. És per aquesta raó, segons reconeix la gerent, que actualment es companyies no arriben a acords amistosos, perquè “si s’ho poden estalviar, millor”. Així doncs, no és estrany que cada vegada hi hagi més complicacions per reclamar diners a les aerolínies. “Nosaltres vam néixer per intentar facilitar les reclamacions dels usuaris en un moment en què les aerolínies no estan disposades a facilitar-los-ho”, conclou la gerent.