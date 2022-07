Miki Nuñez esclata contra Vueling per deixar-lo tirat a l’aeroport del Prat

El cantant català Miki Nuñez haurà d’anul·lar el seu concert a Sevilla d’aquesta nit. Almenys això creu l’exitós presentador d”Eufòria‘ en un missatge que ha escrit a Twitter contra la companyia aèria Vueling. “Gràcies, Vueling, per deixar a mig grup a terra per overbooking tot i tenir seients assignats i per fer-nos perdre tres instruments! Veurem a veure com fem el concert de Sevilla avui…”, ha esclatat el cantant en una piulada aquest dimecres a Twitter. La companyia, per la seva banda, ha lamentat els fets i ha assegurat que està revisant el que ha passat. “No dubtis en contactar-nos per DM i farem tot el que estigui en les nostres mans per ajudar-te. Quedem a disposició”, s’ha excusat la companyia.

Buenas tardes Miki, sentimos lo que nos comentas, estamos revisando lo ocurrido en estos momentos.

Por favor, no dudes en contactarnos por DM y haremos todo lo que esté en nuestra mano para ayudarte. Quedamos a disposición. — Vueling Airlines (@vueling) July 6, 2022

Alguns usuaris es pregunten què està passant a l’aeroport del Prat aquests dies, quan s’estan produint col·lapses que es tradueixen, en alguns casos, en retards, cues i cancel·lacions. “Tenim unes companyies aèries penoses”, assenyala un usuari que assegura que no entén com la pràctica de l’overbooking pot ser legal.

L’overbooking posa en problemes Miki Nuñez en la seva gira

Aquesta tècnica consisteix en vendre més seients dels que hi ha a l’avió per tal de cobrir els passatgers que no es presentin i guanyar el doble de diners per un seient. És una pràctica legal a Europa, tot i que l’usuari té dret a una compensació. Normalment els usuaris que han fet el check in i tenen seient assignat no pateixen aquest overbooking, tot i que en el cas del presentador d”Eufòria’ sembla ser que sí que s’ha produït.

El cantant català està fent una gira després de la final d”Eufòria’ on es va acabar imposant la Mariona, la preferida del públic i del jurat. S’espera que pròximament hi hagi una altra temporada d’aquest exitós programa de TV3 i que Marta Torné i Miki Nuñez repeteixin com a presentadors.