Telecinco fitxa Miki Nuñez per presentar el càsting de ‘Got Talent’

Miki Nuñez està triomfant com a copresentador d’Eufòria, el concurs musical de TV3 que encadena un rècord rere un altre. El cantant català, que va fer-se famós gràcies al seu pas per Operación Triunfo, acaba de signar un contracte que pot ajudar-lo a créixer molt en la seva faceta de presentador. Ell conduirà la nova part del càsting de Got Talent, el concurs de talents més exitós de Telecinco. D’aquesta manera, el de Terrassa entra a formar part de la plantilla del gegant mediàtic de Mediaset.

Després de tants anys en antena, el format ha optat per reinventar-se i la temporada vinent oferiran una mecànica innovadora en la fase final del càsting. Han anunciat que crearan la “iniciativa 360°”, la que basen en una novetat. A partir d’ara, tothom podrà enviar vídeos del seu talent a la pàgina web del programa i les deu persones més votades, accediran directament a la fase final del càsting sense haver d’acudir presencialment a les altres etapes. Miki Nuñez serà l’encarregat d’acompanyar aquests aspirant, als que anomenaran “el millor talent del carrer” i guiar-los cap a les audicions finals. A més a més, també serà ell qui faci entrega d’una beca al guanyador de l’edició perquè pugui continuar formant-se en l’àmbit del talent que hagi escollit.

Miki Nuñez fitxa per Got Talent | Telecinco

El jove té molta experiència en programes d’aquest tipus, primer per OT i ara amb Eufòria. Però és que, a més a més, cal recordar que va viure tot el procés d’Eurovisió quan va representar Espanya el 2019. Got Talent encara no té data d’emissió, però és probable que el català hagi de compaginar alguna gravació del programa de TV3 amb aquest de Telecinco. Ara només cal esperar per veure si aconsegueix triomfar i aquesta entrada a Mediaset acaba ajudant-lo com a presentador d’aquest tipus de formats a la televisió espanyola.