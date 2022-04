‘Eufòria’ posa a prova els concursants amb el repte més difícil

Eufòria continua batent rècord rere rècord. La rebuda ha estat espectacular i TV3 ha aconseguit el seu objectiu, arrossegar el públic jove davant de la tele els divendres a la nit. El concurs musical no té el gran pressupost d’Operación Triunfo i tampoc no ofereix les tafaneries de l’Acadèmia, però sí que dona joc i espectacle. Si la setmana passada deien que seria “la gala bona”, ara aposten per cridar l’atenció amb dos titulars. El primer? Que crearan “fenòmens meteorològics” a plató en el que creuen que serà el programa més competitiu. Volen superar la gala anterior, el que serà difícil tenint en compte que va agradar moltíssim.

L’objectiu d’aquesta setmana és acabar de posar a prova els concursants, als qui han demanat que canviïn de registre per veure com es desenvolupen amb cançons d’altres estils. Aquesta serà el cas de la Nuria, una de les concursants preferides. Ella interpretarà un clàssic del rock català, El vol de l’home ocell. El millor? Sentir-lo amb el seu accent de la Garrotxa. Una altra actuació que promet és la del Triquell, que crearà una autèntica festa a l’escenari amb el tema reivindicatiu Si tothom calla de Gertrudis. La posada en escena més espectacular la protagonitzarà el Chung-Man, que apareixerà lligat als ballarins amb There’s nothing holding me back de Shawn Mendes.

La novetat d’aquesta setmana té a veure amb els cors, ja que en aquesta ocasió cada concursant tindrà només un company fent-li l’acompanyament vocal. Això generarà molta més pressió a aquestes segones veus, que pot ser que quedin en evidència davant del VAR musical si fallen alguna nota. El jurat del programa tindrà molt difícil escollir els concursants que vol enviar a la zona de perill, així com l’elecció del preferit. La competició serà aferrissada, el que pot ajudar a què aconsegueixin encara més audiència. Després de l’expulsió d’aquesta nit, només quedaran 10 concursants en la cursa per guanyar un contracte discogràfic.

El Pedro, un dels concursants preferits d’Eufòria | TV3

Aquesta nit també hi haurà l’actuació d’un artista convidat. Parlem de Manu Guix, cantant i professor icònic de les edicions d’Operación Triunfo. Acaba de publicar el seu sisè disc, molt esperat pels fans perquè arriba després de cinc anys sense novetats en la seva faceta de solista.