Miki Núñez denuncia els crítics: “La meva mare creia que em matarien”

Miki Núñez travessa un moment professional boníssim. El cantant de Terrassa, conegut pel seu pas per Operación Triunfo i Eurovisió, acaba d’estrenar un single en el que rememora la seva adolescència i confia que el disc nou el retorni a la primera línia mediàtica. Davant dels micròfons de Cadena 100, el jove ha reconegut que els seus anys d’institut van estar marcats pel seu caràcter enamoradís… el que ha deixat enrere quan va començar a sortir amb Sara Roy. En aquest nou projecte musical, la parella canta un tema junts per primer cop.

La noia, que va fer-se famosa quan formava part del grup Macedònia, sempre li va agradar: “Un dia vaig adonar-me que havia vingut a un concert meu i que m’estava mirant. Ens vam mirar, però no va passar res perquè jo tenia parella i estava a punt d’entrar a OT. El primer que vaig fer en sortir de l’acadèmia va ser comprovar si em seguia a Instagram… i sí que ho feia. Em va contestar un story i li vaig demanar que quedéssim per compondre alguna cosa junts. Em va convidar a casa i em vaig comportar com un cavaller perquè estava la seva mare i sempre hem de tenir respecte a les sogres”. La resta és història. Van començar a sortir junts i ara es mostren enamoradíssims en una cançó anomenada Tot és més fàcil en la que canten en català.

El cantant català ha volgut aprofitar l’entrevista per enviar un missatge de suport a Chanel, la compatriota que representarà Espanya a Eurovisió com va fer ell. L’han criticat molt per actuar-hi amb un tema que creuen que cosifica la dona i amb una lletra amb un toc masclista, per la qual cosa han arribat a amenaçar-la de mort. Això indigna els companys de professió, com també al Miki: “Vull recordar que les persones que anem a Eurovisió tenim ulls i llegim el que es diu a la xarxa. Tenim pares que es preocupen per nosaltres i no agrada segons quin comentari. No tot depèn de nosaltres, així que m’agradaria que tinguéssim una mica més d’empatia. Si ets un seguidor vertader del festival, has de donar suport a tothom que hi vagi”.

L’artista ha seguit aquesta mateixa línia en una altra conversa amb Bekia: “Em fot el tema dels detractors amb la Chanel perquè jo vaig rebre el mateix. La meva mare es posava a plorar i em deia que em matarien“. Una situació que ha volgut tornar a denunciar públicament.