La vaga de Ryanair podria afectar més de 70.000 persones al dia

Primer dia de les sis jornades de vaga entre els tripulants de cabina de Ryanair, la companyia aèria irlandesa que més passatgers transporta a Espanya. Segons els càlculs del govern espanyol, l’aturada pot afectar prop de 440.000 passatgers, una mitjana de 73.200 passatgers afectats cada dia. El treballadors demanen un nou conveni i que es respectin les legislacions actuals. És per això, que els propers dies els serveis de Ryanair seran mínims, d’entre el 38% i el 80% depenent de l’afluència de gent i els horaris.

Avió de Ryanair

Aquest divendres dia de Sant Joan i festiu a Catalunya ha començat la vaga dels tripulants de cabina de Ryanair. Tal com es va acordar amb els sindicats USO i Sictpla -qui ha convocat la vaga- durarà dos dies i afectarà a més de 70.000 persones al dia. Tot i que la vaga sembla que serà dura i afectarà a molts viatgers, els sindicats asseguren que els percentatges de serveis mínims són “abusius” i “vulneren el dret a vaga” dels treballadors de la companyia aèria. En aquest sentit, recorden que és una vaga que s’ha fet amb tots els criteris legals, ja que són necessàries millors condicions pels treballadors Per als dies de vaga convocats, la companyia té previst fer 2.649 operacions, oferint més de 500.000 seients en una desena aeroports a l’Estat. Barcelona-El Prat i Madrid-Barajas són els aeroports amb major oferta durant els dos primers caps de setmana d’estiu.

El conflicte sindical

La vaga de tripulants de cabina arriba en un moment de conflicte sindical a l’empresa. Els sindicats USO i Sictpla, que fins ara eren els més representatius, negocien des de feia mesos un nou conveni col·lectiu pels tripulants de cabina. Enmig de les converses, Ryanair va anunciar un acord amb un altre sindicat, Comissions Obreres, que l’empresa va titllar “d’històric”. Les organitzacions sindicals convocants s’oposen al pacte amb Comissions perquè “inclou millores que s’inclouen en sentències judicials guanyades contra l’empresa” com ara com l’augment salarial de 1.000 euros el 2022 i de 800, per al 2023 i la programació fixa de 5 dies de treball i tres de descans.

En aquest marc, els sindicats majoritaris han decidit convocar aquesta vaga per tal de negociar ells un millor conveni, així com la obligació de la companyia de no desmarcar-se del marc legislatiu vigent. “L’únic que estan demanant els treballadors de Ryanair és que compleixin amb la legislació i s’asseguin a negociar un conveni col·lectiu”, va dir aquest dijous Lidia Arasanz, secretària general d’USO a Ryanair. I és que, els sindicats denuncien que els tripulants de cabina continuen sense tenir dret a les vacances i als festius, tenen problemes per demanar reducció de jornada, no reben les nòmines en el format legal, i no poden beure aigua als avions.