Primers vols cancel·lats per la vaga de Ryanair que comença demà dijous

El conflicte entre els tripulants de cabina de Ryanair y la companyia aèria continua encallat. Aquest dimecres a la nit es van conèixer els serveis mínims per a la vaga que tindrà lloc aquest 24, 25, 26 de juny i 30, 1 i 2 de juliol, però no els vols cancel·lats. Aquests serveis mínims són de fins al 80% a Barcelona, el que els sindicats convocants consideren “abusiu”. Per ara la companyia encara no ha notificat a la tripulació quins vols espanyols seran serveis mínims i quins es cancel·laran i, per tant, els clients encara no saben si podran volar o no. El que sí que s’ha fet oficial és que es cancel·len els 26 vols a i des de Bèlgica, ja que en aquest país no existeixen els serveis mínims i la companyia té constància que els treballadors farien vaga.

D’aquesta manera, el 24 de juny ja és oficial que es cancel·laran els vols de Charleroi-Alacant, Brussel·les-Madrid, Brussel·les-Almeria, Brussel·les-El Prat, Cherleroi-Tenerife Sud, Charleroi-Màlaga, Charleroi-Palma, Charleroi-Santander i Charleroi-Girona. Pel que fa al 25 de juny es cancel·len els vols de Charleroi-Maó, Charleroi-Saragossa, Charleroi-Vitoria, Brussel·les-Girona, Charleroi-Reus, Brussel·les-Palma, Charleroi-Madrid, Charleroi-Eivissa i Charleroi-Girona.

Serveis mínims decretats pel ministeri

Els serveis mínims establerts pel ministeri, que els sindicats convocants consideren “abusius”, protegeixen el 80% de les rutes domèstiques des de o cap a territoris no peninsulars i el 58% de les rutes peninsulars i a l’estranger si el mitjà alternatiu de transport públic supera o iguala les cinc hores. Aquesta és la llista de serveis mínims per a tots els aeroports espanyols:

Rutes domèstiques cap a o des de territoris no peninsulars

Aeroport de Barcelona: 80%

Aeroport de Madrid: 78%

Aeroport de Màlaga: 81%

Aeroport d’Alacant: 73%

Aeroport de Sevilla: 78%

Aeroport de Palma de Mallorca: 73%

Aeroport de València: 74%

Aeroport de Santiago: 76%

Aeroport d’Eivissa: 78%

Rutes peninsulars i a l’estranger amb una alternativa de més de cinc hores de recorregut