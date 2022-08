Descobreixen l’origen del cotxe abandonat del cas de la noia de Portbou

La periodista de Successos del Punt Avui, Tura Soler, ha descobert l’origen del cotxe italià abandonat del famós cas de la noia de Portbou, que va tractar el programa de TV3 Crims. I és que a l’escena del crim, a pocs metres d’on es va trobar l’Evi Anna Rauter penjada d’un arbre un 4 de setembre del 1990. es va trobar un cotxe abandonat de matrícula italiana.

La periodista de successos ha trobat la propietària del cotxe gairebé 33 anys després. El cotxe, aleshores, el va descobrir un agent de duanes, ara jubilat. Era un Volkswagen Golf de color marró i es conserven les dades del vehicle al llibre de registre on consta la seva matrícula. I és que la mestressa d’aquell cotxe, la Mariateresa, aleshores, tenia 20 anys, i vivia a 150 quilòmetres d’on vivia Evi Rauter, a Crevalcore. Actualment, resideix en una granja a la zona de Bologna.

Tura Soler, autora del llibre ‘El pantà maleït (La Campana), a la presa del Pasteral, al pantà de Susqueda / Quim Puig / El Punt Avui

Se li va espatllar el cotxe

Mariateresa ha explicat a Tura Soler que havia anat de vacances al sud d’Espanya, concretament a Tarifa. En arribar a Bortbou, el cotxe se li va espatllar, i com que era molt difícil de reparar-lo. va decidir tornar a casa amb el tren. Afirma que desconeixia que haguessin trobat una noia penjada ben a prop d’on ella va deixar el cotxe, i ara tampoc estava al cas de la notícia que havien trobat la noia desapareguda de Lana.

Com va arribar Rauter fins a Portbou

Per tant, el dubte sobre com la noia de Portbou va arribar fins al nord de Catalunya segueix sobre la taula. Hi ha la possibilitat que Rauter arribés entren, ja que aquell estiu acabaven de posar un tren que feia el trajecte directe de Florència a Portbou. Rauter es movia en tren i duia una targeta del tren, però a la seva germana li va dir que aniria a Siena. Amb això, el seu bitllet de tren cap a Siena no ha aparegut mai, així com el seu carnet d’identitat. També hi ha la possibilitat que arribés en una furgoneta amb el grup de joves austríacs que estaven acampats a 50 metres d’on es va trobar la noia de Portbou.