El missatge de Selena Gomez que arrasa a les xarxes socials

La cantant Selena Gomez ha tornat a les xarxes socials després de quatre anys inactiva i ho ha fet amb un missatge molt positiu. Des d’un iot a Itàlia on està passant les seves vacances, l’artista ha utilitzat un àudio de Tik Tok per llençar un missatge body positive i reivindicar les “panxes reals”. En el vídeo, ha utilitzat un àudio on una veu demana a una dona que amagui la panxa i l’altra li respon: “No penso amagar una merda. Les panxes reals han tornat, d’acord?”.

En el vídeo la cantant està en un dels seients del seu iot amb un banyador i sense amagar panxa, el que ha agradat molt els seus seguidors, que li han agraït la naturalitat i el missatge positiu que envia. Ella i Camila Cabello són les dues celebrities que més reals es mostren a les xarxes socials, on defugen els filtres i les modificacions del seu cos amb aplicacions com Photoshop. Es reivindiquen tal i com són.

Utilitzar les xarxes socials per conscienciar sobre els cossos reals

Aquest vídeo en concret ja té més de 10 milions de visites i moltíssims comentaris que li agraeixen la seva autenticitat. La cantant Selena Gomez, ex de Justin Bieber, té 42,5 milions de seguidors a Tik Tok, una xarxa social que utilitza per mostrar que qualsevol cos és vàlid.

En el Tik Tok la fundadora de Rare Beauty es passa les mans per la panxa, una panxa normal en qualsevol persona asseguda en la posició que té Selena Gomez, i mostra el seu banyador tie-dye. Aquest vídeo és l’últim d’un seguit de Tik Toks on Selena Gomez aprofita per conscienciar sobre la salut mental i els cossos reals davant dels filtres i retocs típics de les xarxes socials, que generen complexos en els seguidors de les celebrities.