Crítiques ferotges al Photoshop de Rocío Flores en unes fotos en banyador

Rocío Flores s’ha sotmès a unes quantes intervencions quirúrgiques amb només 25 anys, el que l’ha ajudat a aprimar-se 25 kg i veure’s amb la millor figura que ha tingut mai. La jove, coneguda mediàticament per ser la filla d’Antonio David i Rocío Carrasco, protagonitza avui la portada de la revista Semana. Ho fa en banyador, una sessió de fotos en roba de bany que mai abans no havia fet.

L’objectiu és parlar sobre totes les polèmiques que l’envolten ara que s’ha estrenat a Telecinco la segona temporada del documental de la mare. Ara bé, tothom s’ha fixat més en l’impactant canvi físic que ha experimentat que en el que ha dit.

“Ho he passat malament, però ara sóc una dona nova”, assegura en la primera entrevista que concedeix després de sotmetre’s a una lipoescultura. Per què s’ha decidit a parlar ara? Segons la jove tertuliana d’El Programa de Ana Rosa, perquè ara se sent “molt millor” amb si mateixa per poder parlar amb els periodistes: “He canviat per dins i per fora. M’ha canviat la vida i m’estimo a mi mateixa més que mai, a més a més que estic molt a prop de ser la dona que vull ser”.

Rocío Flores presumeix de nova figura a Semana

La portada de Rocío Flores rep crítiques ferotges

Molts creuen que la revista ha fet servir molt Photoshop per millorar les fotografies de la jove, el que no han dubtat en denunciar públicament amb mofes i missatges com els següents: “Quina por que fan aquestes fotos. De debò és necessària tanta mentida de Photoshop? Crec que no és necessari en una noia tan jove i guapa”, “Crec que us heu equivocat amb el titular… El més esperat? No serà el més operat?“, “La pallassa del segle i la retocada segueix els passos del pare. No té remordiments ni l’afecta res del que es diu sobre ella. Ella guanya diners passi el que passi i diguin el que diguin” o “Talleu-vos una mica, que a aquest pas no la reconeixerà ni tan sols el seu pare”.

Rocío Flores al natural pic.twitter.com/pOtmSdem4U — Bên 💫 (@gerflowers) June 21, 2022

Que miedo me dan estas fotos , en serio es necesario tanta mentira de Photoshop. Creo que una chica tan joven y guapa no es necesario — mielcanelalimon@gmail.com (@mielcanelalimon) June 21, 2022

La 🤡 del siglo y la retocada sigue los pasos de su papi. No tiene ni remordimientos ni le afecta nada de lo que se dice de ella. Ella a lo suyo, ganar pasta pase lo que pase y digan lo que digan. Si a una persona sensata y sensible se le pone a parir como a esta no estaría allí. — artepal (@Artepal1) June 22, 2022

Creo que os habéis equivocado con el titular..El más esperado???🤔 No será..el más OPERADO????👎🖕🏼🫰🤮🤮🤮🤮🤮 — Ana Mari (@ANAMA293) June 22, 2022

Jajajajja córtense un poco con el Photoshop que al paso que van no le va a reconocer ni el padrazo!!!😂😂😂 — Bea 🍇🦉🧜‍♀️👍 (@bheah80) June 21, 2022

Rocío Flores reacciona a la polèmica d’Ortega Cano

A més a més, Rocío Flores també ha respost les preguntes sobre la connexió telefònica que va fer Ortega Cano a Ya es mediodía. El torero, qui recordem que estava casat amb Rocío Jurado quan aquesta va morir, travessa una crisi sentimental amb la dona actual de la qual aquesta està parlant obertament als platós de televisió.

L’home està fart de sentir parlar del tema a Ana María Aldón i a Gloria Camila, la filla que va tenir amb Rocío: “No em trobo molt bé de salut i empitjoraré un dia d’aquests per tot això. Estic cansat i estic esgotat. No es pot ser tan bona persona com ho sóc jo. Li demano a tothom que em respecti, que em deixin viure tranquil i que deixin de parlar de mi. Jo aplaudeixo la meva dona i la meva filla perquè vull que estiguin contentes, però vull que em deixin viure”.

Ortega Cano: "Estoy cansado, agotado por ser buena persona. No se puede ser tan buena persona como yo soy"

La mujer de Carlos Parra y Rocío Carrasco no opinan lo mismo #APOYOROCIO20J #YaSonLasOcho20J #YaSonLasOcho #EnElNombreDeRocío pic.twitter.com/QEGjJEdRhs — Rafael García López 💻📺🤳 (@RafaelGarciaLAF) June 20, 2022

Rocío Flores, com a antiga netastra d’Ortega Cano, deixa clar que creu que ha fet bé en dir prou públicament: “Crec que, de fet, ha trigat massa en fer-ho. Ara bé, crec que aquesta trucada l’hauria d’haver fet en el programa en el que treballa la seva dona perquè és ella qui ha concedit exclusives per parlar de la vida familiar. Gloria Camila sempre ha volgut aturar aquesta pressió mediàtica i parlar d’aquests temes a casa, que és on s’han de solucionar els problemes familiars”.