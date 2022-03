Rocío Carrasco, a judici per “abandonament familiar”

La situació judicial de Rocío Carrasco es complica. La jutgessa ha acceptat a tràmit la denúncia interposada contra ella en la que l’acusen d’abandonament de família. L’exdona d’Antonio David Flores seurà en la banqueta d’acusat, acusada d’un delicte d’impagament de la pensió i també contra els drets i deures familiars. Volen que se celebri el judici contra ella per no pagar la pensió del fill petit quan aquest va traslladar-se a casa de l’exmarit.

La magistrada considera que hi ha “indicis de criminalitat” en la seva conducta i vol obligar-la a pagar una pensió de 200 € mensuals al seu fill David des de la sentència que va emetre’s el febrer del 2018. A més a més, voldria que en el judici declarin David Flores i Antonio David. L’acusació particular, per la seva banda, també vol que presti declaració Olga Moreno, l’exdona d’Antonio David amb qui va conviure durant 20 anys.

La jutgessa imposa a Rocío Carrasco l’abonament d’una fiança de 6.000 € per assegurar-se les responsabilitats pecuniàries que poden imposar-li. En cas de no fer-ho, la filla de Rocío Jurado podria estar exposada a l’embargament dels seus béns.

Rocío Carrasco s’enfronta a un judici complicat | Telecinco

Cal recordar que l’abandonament d’un menor d’edat pot ser castigar amb la pena de presó d’un a dos anys. En cas que aquest abandonament el faci un pare, la pena de presó passa a ser d’entre divuit mesos i tres anys. El fiscal acusa Rocío Carrasco de ser “autora” d’aquest delicte i demana que se la condemni a 18 mesos de multa amb quota de 200 €. A més a més, hauria de pagar 8.200 € més per les quotes de pensió que no li ha pagat en aquests anys.

Cal recordar que la filla gran que va tenir amb Antonio David va marxar de casa quan tenia 12 anys i que el fill ho va fer uns anys després. Des de llavors tots dos han conviscut a la casa del pare, amb qui Rocío té molt mala relació. L’ha acusat públicament de maltractar-la i de “menjar el cap” als nens perquè es creguin la seva versió de la història… una situació familiar complicada que Antonio David aprofita per denunciar-la per no pagar la pensió del fill.