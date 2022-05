La foto més impactant de Rocío Flores en un postoperatori “molt dolorós”

Rocío Flores s’ha sotmès a una liposucció, una de les operacions estètiques més demandades per les famoses perquè permet eliminar greix i esculpir tota la figura. La jove tertuliana d’El Programa de Ana Rosa, coneguda per ser filla de Rocío Carrasco i Antonio David Flores, ha reaparegut en el seu perfil d’Instagram. Ha estat aquest el canal que ha fet servir per resoldre els dubtes dels seus seguidors sobre aquesta intervenció, la que assegura que és “molt dolorosa”. De fet, en les primeres declaracions que va concedir a la sortida de la clínica, va assegurar que patia molts dolors i que aquest és un dels pitjors postoperatoris.

I què més ha explicat ara? Gairebé dos mesos després de l’operació, reconeix que mai no s’hauria imaginat que seria tan dolorós. No es penedeix d’haver-se eliminat el greix que li sobrava, ja que això l’ha ajudat a aprimar-se 4 kg. S’ho nota sobretot a la roba, i això que encara no té el resultat esperat: “Estic així així encara perquè tinc molta inflamació a l’abdomen i a la zona dels flancs s’han creat una mena de bonys. Intentaré fer alguna foto sense faixa, però aquest no és el resultat final. Fa només un mes, quan no veus com queda realment fins a tres, sis o un any després”.

“En el meu cas, el postoperatori ha estat molt dolorós. Els 10 primers dies són crucials i no pots fer pràcticament res sola. Jo vaig estar alternant del llit al sofà i viceversa, mentre intentava alternar-ho amb caminar una mica per la cuina. Hi havia vegades que no podia amb el dolor que tenia. Ara bé, això depèn de cada persona”, ha assegurat per tranquil·litzar els seguidors que vulguin fer-se el mateix. El problema? Que ha compartit una fotografia molt impactant dels embenatges que ha deixat tothom amb la boca oberta.

Rocío Flores respon els dubtes sobre la seva operació | Instagram

La jove s’ha sotmès a una liposucció | Instagram

Com dèiem, recalca que l’operació fa mal: “És una de les operacions més demandades, però sí que fa mal. Jo pensava que no me’n faria tant, de mal. Alhora penso que ho he passat molt malament, però que ara estic superbé i em veig genial… així que crec que ha valgut la pena. En el meu cas, la recuperació està sent més lenta. He d’anar a poc a poc, mentre que conec persones que en la meitat de temps ja estaven bé. Jo el que faig és seguir la recomanació dels meus metges i, de moment, tot va genial”.

Rocío Flores respon els dubtes sobre la seva operació | Instagram

Rocío Flores té por a no poder ser mare

Rocío Flores només té 26 anys, però comença a plantejar-se la possibilitat de ser mare en un futur relativament pròxim. Així ho ha confessat en aquesta sessió de preguntes i respostes amb els seus fans, que s’han interessat precisament en aquest tema. Per què? En preguntar-li si creu que podrà quedar-se embarassada després d’una liposucció; tenint en compte que li han retocat tota la zona de la panxa i l’abdomen. Rocío, amb sinceritat, reconeix que no ho ha preguntat… perquè li fa molta por la resposta: “És una molt bona pregunta, la veritat. Si et sóc sincera, no he volgut fer aquesta pregunta a la meva doctora perquè em fa por saber la resposta. En la pròxima revisió li preguntaré i us ho poso per aquí”.

Les seguidores de Rocío li pregunten com es troba | Instagram

La jove no va acudir a l’homenatge a l’àvia

Com era d’esperar, Rocío Flores no va acudir al concert en homenatge a Rocío Jurado d’aquest dimecres. Per què no va voler homenatjar l’àvia? En ser la seva mare l’organitzadora de l’esdeveniment, Rocío Carrasco, amb qui no es parla des de fa més d’una dècada. Rocío Carrasco no va voler dir res sobre l’absència esperada de la filla, la que no va impedir que es mostrés molt emocionada: “No vull començar a plorar perquè si no, després no pararé. Sé que la meva mare estaria orgullosa en veure Sevilla dempeus per homenatjar-la. Moltes gràcies”.