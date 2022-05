Marta Riesco denuncia ‘Sálvame’ a la policia: “Ajudeu-me”

Marta Riesco no pot més. La parella d’Antonio David Flores és la protagonista indiscutible de la premsa del cor des que es fes oficial la reconciliació amb l’extertulià. La seva història d’amor va començar, en teoria, quan ell encara estava casat amb Olga Moreno. Marta Riesco, que treballa com a reportera d’El Programa de Ana Rosa, hauria filtrat a companys de professió que estaven junts i que l’intentaria convèncer perquè se separés de l’Olga i poguessin fer oficial que estaven junts.

Finalment ho va aconseguir i Antonio David i Olga van confirmar que trencaven la relació després de més de vint anys i una filla en comú. El problema és que Sálvame ha començat una guerra amb Marta Riesco, víctima col·lateral de l’odi del programa cap a tot l’entorn d’Antonio David… qui recordem que els va denunciar per acomiadar-lo improcedentment arran del documental de l’ex, de Rocío Carrasco.

Jorge Javier Vázquez no suporta la jove periodista i així li ha fet saber en reiterades ocasions. Mai no havia estat tan dur com ara, per això, que ha arribat a insultar-la en antena sense cap mena de mirament. Marta Riesco ha agafat la baixa mèdica en dues ocasions des que és famosa, ja que assegura que no pot amb la pressió mediàtica i les crítiques dels companys de Sálvame. Ara tot ha empitjorat encara més i ella ha tornat a esclatar en el seu perfil d’Instagram.

Marta Riesco demana ajuda a la policia per l’assetjament de Sálvame | Telecinco

Marta Riesco demana ajuda a la policia davant l’assetjament de Sálvame

La periodista ha compartit quatre stories a Instagram en els que denuncia l’assetjament que continua patint des de Sálvame i de Jorge Javier Vázquez. La seva desesperació arriba a tal extrem que ha decidit demanar ajuda a la policia i posar en coneixement de les autoritats el que estan fent amb ella, una batalla mediàtica que l’està fent pols: “Demano, si us plau, a la policia que m’ajudi amb la campanya d’assetjament que m’estan fent a La Fábrica de la Tele -la productora de Sálvame-. No puc més. Estic en tractament per culpa seva i ara em trobo a l’hotel amb un atac d’ansietat i sense estar amb els meus. Ajuda, si us plau, davant de tot això”.

“Heu d’actuar ja perquè m’estic tornant boja. M’ha donat un atac d’ansietat molt fort. Estic amb antidepressius des que van començar l’assetjament cap a mi i no hi ha cos que suporti això. Des que vaig donar la notícia de la trucada de Rocío Carrasco, que sé que Rocío i Luis Pliego -el director de Lecturas– s’estaven rient de mi i preparant un pla amb no sé quina intenció. La Fábrica m’ha dit de tot i ha demanat el meu acomiadament. Han publicat el meu número de telèfon a la xarxa i m’han insultat. Han criticat els meus defectes físics i estan maltractant-me mediàticament fins a uns límits insospitats. Només sóc una periodista que ha explicat una notícia. Demano protecció a la policia”, prossegueix en un comunicat que demostra realment que la noia no està gens bé.

Lo de esta chica no es ni medio normal, necesita ayuda psiquiátrica urgente #yoveosalvame pic.twitter.com/dIiUSMJiUN — ADOROMIVIDA (@DIOSAPELITOZ) May 5, 2022

Jorge Javier Vázquez continua amb la campanya contra Marta Riesco

Aquesta situació tan tensa ha empitjorat recentment per culpa de l’al·legat que va fer el presentador català de Sálvame contra Marta Riesco. Jorge Javier Vázquez està fart d’ella, fins al punt de demanar que la facin fora perquè no deixa treballar i, a més a més, “els companys no la suporten”. Davant l’amenaça de Marta de demandar-lo per aquesta campanya d’insults, ell es mostrava valent: “No permetré que aquest tema m’esquitxi i deixo tot dit per si vas a una comissaria a fer tot el que tens previst. O Marta Riesco o jo”. La guerra ha arribat a un punt sense retorn que pot acabar tenint conseqüències molt greus.