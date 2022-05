Jorge Javier abandona ‘Sálvame’ entre acusacions d’assetjament

La guerra entre Jorge Javier Vázquez i Marta Riesco empitjora per moments. El presentador català de Sálvame i la reportera d’El Programa de Ana Rosa -més coneguda ara gràcies a la seva relació amb Antonio David Flores– mai no s’han portat bé, ja que ell fa l’impossible per criticar el seu xicot. És habitual sentir-lo deixant-la verda en directe, el que ha tornat a fer durant el programa d’aquest dilluns. S’ha passat tres pobles, el que ha donat ales a la reportera per acusar-lo en el seu Instagram d’estar assetjant-la.

I com ha reaccionat ell? Abandonant el plató després de deixar-la verda en un al·legat sense precedents: “Em sembla que, si en algun moment em va fer gràcia, ara em sembla perillosa. Mai no voldria tenir-la en una redacció treballant perquè m’estic assabentant de coses certificades que no m’agraden gens, com menteix i com diu històries que no s’ajusten a la realitat. Marta Riesco embruta l’ambient i els seus companys no la suporten”.

“Des de fa temps, ha deixat de ser periodista i s’ha convertit en una més. Ara surt amb El Penas, qui no em fa pena perquè ha trobat la dona perfecta per a ell. Són iguals, així que espero que després no vinguin de víctimes. La meva percepció? Dir-te, Marta Riesco, que aprofitis aquest moment perquè et queda poc temps. A la teva cap no li agraden les persones de mala mena com tu. Ets una ximple amb molt d’art per a les fake news. Gent com tu es carrega les empreses”, ha etzibat.

Jorge Javier a Marta Riesco: “Gente como tú se cargan las empresas” #yoveosálvame pic.twitter.com/OG5AfbZ2Lq — 𝗠𝗲𝗴 𝗧𝗩 📺 (@diosameg) May 2, 2022

Jorge Javier insulta Marta Riesco en directe

“Tu ets ximple? O ets ximple? El teu nivell de comprensió lectora on és? Crec que et queda poc aquí perquè la teva cap no accepta unes històries tan merda. I el més important per a mi és que jo no tinc una parella que no demanda quan li diuen maltractador”, prosseguia en un vídeo que ha generat molts comentaris.

Finalment, abandonava el plató entre crits: “A Mediaset sempre que parles hi ha algú que escolta. Després de riure un munt amb mi, van sentir-te anar a un altre lloc i assegurar que estàs pensant en demandar-me per assetjament. No comencem a jugar amb aquests temes perquè potser la gentussa amb qui parles t’ho tolera, però en aquests termes no. No em toquis els nassos. No crec que a la cadena li faci gràcia tenir assetjadors com a presentadors”.

“Ja saps com és el dictador nan quan s’enfada. A mi deixa’m en pau i no em fiquis en aquestes merdes. Tot el que t’envolta és pur quitrà i no permetré que m’esquitxi. Deixo tot això dit per si vas a una comissaria a fer el que tenies previst. Només dic una cosa: o Marta Riesco o jo“, etzibava llavors.

Jorge Javier insultando a una mujer en directo una vez más.pic.twitter.com/kLH9IO29XO — JaviOliveira (@javieroliveira_) May 2, 2022

Jorge Javier a Marta Riesco: "Lo más importante para mí es que no tengo un novio que no demanda cuando le llaman maltratador (3 veces)"

Adela: "Ha quedado claro"

Jorge Javier: "Bueno, zenutria con z no sé yo si ha podido quedar claro. Mejor repetir" #APOYOROCIO2M #yoveosálvame pic.twitter.com/3EdZa3SLfp — Rafael García López 💜🕊️💜 (@RafaelGarciaLAF) May 2, 2022

Marta Riesco reacciona a la crítica de Jorge Javier

La noia no s’ha quedat callada després d’aquest atac i ha reaccionat en un post molt contundent: “Prou assetjament. Aquest senyor m’està assetjant des de fa 25 minuts. M’està insultant i està demanant el meu acomiadament… Tot, per haver dit la veritat sobre una trucada. Encadeno dues baixes mèdiques per culpa de l’assetjament de La Fábrica de la Tele. Tant de bo mai no m’hauria hagut de defensar i se m’hagués tractat amb respecte i dignitat. Estava veient tot el que aquesta persona, per dir-li d’alguna manera, deia sobre mi. Una persona amb moral i una mica d’educació mai no faria el que m’ha fet. Crec que Jorge Javier ha de ser conscient de tot el que m’ha fet perquè tinc una família, tinc amics i companys que estan patint per totes les paraules que m’han dedicat. Gràcies a Déu m’estic medicant”.

Marta Riesco acusa Jorge Javie d’assetjar-la | Instagram

“No hi ha dret, no hi ha dones de primera ni de segona. La violència mediàtica me l’estàs fent tu a mi, Jorge Javier. No hi ha dret perquè jo he tret una informació i només per això m’esteu denigrant d’aquesta manera. Ja no m’amago i ja no tinc por perquè treballo en una productora que em respecta i valora la meva feina”.