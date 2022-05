Marta Riesco diu que Rocío Carrasco la va trucar per conèixer-la

Bomba de Marta Riesco. La periodista ha anunciat des del programa ‘Ya son las Ocho’, on treballa com a tertuliana’, que Rocío Carrasco la va trucar per fer-li una oferta laboral i conèixer-la. “A mi se m’han dit moltes coses, i que estic amb Antonio David per la fama. Doncs entre totes les ofertes de feina que se m’han fet en aquest temps, la setmana passada vaig rebre una trucada de Rocío Carrasco”, ha començat a dir Marta Riesco.

Davant de la sorpresa de tots els seus companys, s’ha explicat: “Quan jo estava enfadada amb Antonio David, estava a la feina i vaig rebre un missatge del director d’una revista del cor molt coneguda. I li vaig dir que sí, que em truqués. I quan em va trucar em va dir que hi havia algú que volia parlar amb mi, i aquesta persona era Rocío Carrasco. I em va dir que em volia conèixer, i que és per un projecte laboral que li agradaria quedar a mi”.

Rocío Carrasco – Telecinco

“Vaig pensar que podia ser un parany”

“No em concreten de què volen parlar. Però jo, en aquell moment, estic enfadada amb Antonio David, però jo sé que qualsevol cosa que faci el pot perdjudicar. Perquè si jo quedo amb ella i hi ha unes fotos, es pot malinterpretar i dir que jo he buscat consol en Rocío. Pensava que em podien gravar o que això podria ser utilitzat en contra d’Antonio David. Els hi vaig agrair la trucada, però que no estic interesasada en cap projecte laboral”, ha afegit la periodista.

I, finalment, ha conclòs: “Ella va tenir una conversa amb mi on em diu que vol que ens coneguem. Ella el que em diu és que és per un projecte professional que em pot interessar. Però a mi em va semblar molt estranya aquesta conversa, i vaig pensar que aquesta trucada podria perjudicar a Antonio David. I vaig pensar que podria ser una trampa. I tot això ho tinc provat”.