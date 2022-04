Jorge Javier espanta els seguidors en assegurar que vol marxar d’Espanya

Jorge Javier Vázquez i l’equip de Sálvame s’han posat al capdavant d’un programa especial aquest dimecres, el dia en què aplaudien el 13è aniversari del programa del cor de Telecinco. Certament, no es troben en un moment gaire bo i tampoc no és que tinguin molt a celebrar amb unes audiències tan baixes… L’ànim baix es nota en els seus col·laboradors i també en el presentador català, que ha reconegut estar una mica decaigut en la columna de Lecturas d’aquesta setmana. En ella, ha arribat a deixar caure que s’estaria plantejant fer un canvi de vida radical.

Comença l’escrit tot destacant dues bones notícies per a ell, que Le Pen ha perdut a França i que un economista nega que Europa estigui en decadència: “M’agrada llegir una cosa així. Últimament venia pensant que hauria de començar a valorar la possibilitat de marxar d’aquí si les ximpleries que escolto comencen a pujar encara més alt el volum. On marxaria? A un lloc de platja, això segur, en el qual no existeixi l’hivern i l’única obligació sigui que la beguda estigui sempre fresca”.

El de Badalona té clar on veu aquest futur alternatiu, encara que reconeix que li faria ràbia haver de marxar ell: “Són els altres els qui haurien de marxar perquè són ells els qui sobren. El nostre país és massa gran perquè gent amb pensaments petits es quedin amb ell”.

La situació no és molt prometedora des que va començar la guerra d’Ucraïna, això queda clar. Ara bé, Jorge Javier tampoc no volia desanimar més als seus lectors i ha volgut acabar amb una mica d’optimisme: “Estem a primavera, hem deixat enrere la foscor i s’apropa un estiu que intueixo que serà esplèndid perquè la gent té unes ganes de festa terribles. Quan el cos demana festa, no hi ha Marine Le Pen que valgui. A Espanya només l’alliberen de pesats el sol i la festa… Doncs que comenci la festa!“.

Jorge Javier desitja que arribi l’estiu | Instagram

Jorge Javier Vázquez critica durament Marta Riesco

Jorge Javier s’ha posicionat clarament a favor de Rocío Carrasco en la seva guerra contra Antonio David Flores. És per això que mai no ha demostrat molta simpatia per Marta Riesco, l’actual parella de l’extertulià de Sálvame. El presentador l’ha deixat verda en diverses ocasions, però mai no havia estat tan dur com ara.

En la seva columna, també aprofita per enviar-li un parell de clatellades sense massa miraments: “Marta Riesco és un exemple a no seguir. És una dona envanida i poc astuta amb la qual no aconsegueixes empatitzar encara que la vegis plorant. T’és igual si riu, plora, fa el pi en calces o et canta La traviata en arameu. Marta ja no és una professional, és una absurda ànima en pena que es passeja de plató en plató reclamant respecte quan ella mateixa li perd a Joaquín Prat sempre que pot. Marta dona mal rotllo, no juga net i es pensa que és una estrella“.

El que més ha sorprès després d’aquest atac? Que Jorge publiqui en el seu perfil d’Instagram una fotografia amb Marta Riesco, a qui sembla que va trobar-se pels passadissos. Lluny d’estar enfadada amb ell per la seva crítica, la noia posa somrient i amb el senyal de la victòria a la mà com si res no hagués passat entre ells. El català se’n mofa en la descripció del post: “Marta Riesco, la meva nova millor amiga“.

Jorge Javier publica una foto amb Marta Riesco després de criticar-la | Instagram

Queda clar que Jorge Javier creu que Marta Riesco no és de fiar i que s’està equivocant amb l’actitud que està mantenint, però en el fons sembla que es compadeix d’ella i que confia que s’acabi adonant que estar amb Antonio David no l’ajuda a millorar la seva imatge.