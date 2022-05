El director de la revista ‘Lecturas’ desmenteix a Marta Riesco

Continua la polèmica després que Marta Riesco assegurés que el director de la revista ‘Lecturas’, Luis Pliego, la va trucar per fer-li una oferta de feina i que, en aquell moment, va parlar amb Rocío Carrasco, qui li va assegurar que la volia conèixer. Però tots dos -el periodista i la filla de Rocío Jurado- han negat aquesta informació difosa per la pròpia Marta. El director de ‘Lecturas’ ha explicat, però, que sí que va trucar a la periodista, però que aquesta en cap moment va parlar amb Rocío Carrasco.

Tot i això, ella ha insistit, el que ha provocat que Pliego hagi fet una piulada a les seves xarxes socials. “Per part meva ja estaria el tema. Només diré que entenc més que mai a Rocío Carrasco. Heu estat testimonis de com s’inventen una cosa sobre ella i de com intenten convertir-la en veritat amenaçant amb treure a la llum unes proves que no existeixen”.

Les proves de Marta Riesco

El director de ‘Lecturas’ ha escrit aquesta piulada després que Marta Riesco hagi mostrat a ‘El Programa de Ana Rosa’, on treballa com a periodista, hagi mostrat uns missatges que ell li va enviar en acabar la conversa telefònica, el 21 d’abril. “Entec que t’hagis sentit incòmoda. Era per un tema musical”, diu el primer missatge de Pliego, i ella respon: “No, no et preocupis. No em sento incòmoda”.

Ell, llavors, li escriu un altre missatge: “Donen un concert a Sevilla en homenatge a Rocío Jurado”, i ella només respon: “Ah, molt bé!” I dues hores després ell li envia el cartell de l’acte a la periodista, i afegeix: “És un homenatge a Azabache, el musical de l’Expo”. Aquest és l’últim missatge que es creuen. I mentrestant, Marta intenta comunicar-se amb Antonio David, amb qui havia tallat la relació sentimental feia uns dies.

“Molt, molt urgent, joder”, continua escrivint la periodista, que no rep resposta de l’exguàdia civil. Finalment, ella es posa en contacte amb l’advocada d’ell, que finalment decideix trucar-la.