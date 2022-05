Declaracions incendiàries de Rocío Carrasco contra Marta Riesco

Rocío Carrasco ha reaparegut a Sálvame aquest dilluns, una intervenció estel·lar molt esperada que va ajudar el programa del cor de Telecinco a fer la millor xifra d’audiència de tota la temporada. Gràcies a ella han tornat a fer un 18,9% del share, el que no aconseguien des de feia molt de temps. De fet, cal recordar que actualment travessen el pitjor moment dels seus tretze anys d’història. Una crisi profunda en la que han perdut molts teleespectadors, que ahir a la tarda van tornar a sintonitzar la cadena per conèixer l’opinió de la filla de Rocío Jurado sobre la polèmica que envolta el seu ex, Antonio David Flores.

Aquests dies s’està parlant moltíssim de la Marta Riesco, l’actual parella d’Antonio David. Després de tallar la relació, s’han reconciliat i això ha donat ales a Olga Moreno (l’exdona d’Antonio David) per concedir la seva primera entrevista i deixar-los verds a tots dos. La cosa va complicar-se quan Marta Riesco va assegurar públicament que Rocío Carrasco l’havia trucat quan va anunciar la primera ruptura amb Antonio David. El director de la revista Lecturas va negar que fos cert, però hi havia el dubte i és per això que el programa ha convidat Rocío Carrasco directament.

Rocío Carrasco reapareix a Sálvame i triomfa | Telecinco

Rocío Carrasco revela la veritat de la trucada amb Marta Riesco

Sobre la controvertida trucada, Rocío Carrasco ha deixat clar que mai no es va produir i que tot el que diu Marta Riesco és mentida: “Jo mai no he parlat mai amb aquesta noia, és la xicota digna per a l’ésser. Pobreta. A mi en el fons em fa pena. El que em fa ràbia és que m’hagi de veure en la tessitura de defensar-me d’una cosa que és mentida. I el que no pots fer és fer servir aquesta mentida que t’estàs inventant per tornar a exercir la violència sobre mi. Ella ho està fent des que va donar aquesta presumpta bomba, moment en el que va començar a exercir violència contra mi i desafiar-me sense parar”.

La part més dura arribava després: “Ha dit que jo em ric d’ella i que jo la denigro. T’haurien de posar un cadenat a la boca perquè no menteixis. Has posat en dubte la meva condició de víctima de violència de gènere. La meva opinió sobre tu com a artista me la reservaré. L’única cosa que diré és que no cantaràs mai en un homenatge a la meva mare”, ha etzibat.

ROCÍO CARRASCO: "Yo no he hablado jamás con esta chica" #yoveosálvame — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 3, 2022

Rocío Carrasco reacciona a les paraules de la seva filla

Els col·laboradors de Sálvame han aprofitat la presència de Rocío Carrasco per preguntar-li sobre les darreres declaracions de la seva filla. Rocío Flores va mostrar-se indignada amb el pare, la xicota i la madrastra. Totalment enfonsada, reconeixia en directe a El Programa de Ana Rosa que està farta de tots perquè creu que tothom l’enganya. Ara bé, això no va impedir que Rocío tornés a defensar el pare. Què opina la mare? “No em crec la postura de la meva filla, sincerament. Al seu pare el critica i l’escridassa. Això sí, les marraneries li duren cinc minuts i després se li passa. El pitjor de tot és que Rocío Flores, per desgràcia, ja s’ha trobat a Olga Moreno. No crec que tingui la mala sort de trobar-se dues iguals”, deia tot fent referència a Marta Riesco, la nova madrastra de la filla.

El que més li preocupa en aquests moments és el procediment judicial que l’enfronta amb l’exmarit, en el que ha fet que intervengui el seu fill petit: “A quina mare no li preocuparia aquesta situació? Espero que es pugui solucionar tot aviat perquè l’ésser aquest ha utilitzat el nen. Rocío Flores està fora del cas i l’ésser s’enfronta a pena de presó perquè Fiscalia li demana tres anys i nosaltres, quatre”.