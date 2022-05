Olga Moreno està “molt trista” per tot el que ha passat amb Rocío Flores

Olga Moreno va donar la setmana passada una entrevista a la revista ‘Semana’ parlant de la seva ruptura amb Antonio David Flores, i on reconeixia que l’exguàrdia civil l’havia enganyat. Una exclusiva que no va agradar a Rocío Flores, que li va retreure públicament que no l’hagués avisat abans de fer-la. I tot sembla indicar que la relació entre totes dues podria haver canviat després d’aquesta entrevista on Olga assegurava que havia lluitat pel seu matrimoni fins al final.

I ha estat la periodista Marisa Martín-Blázquez la que ha dona tots els detalls a ‘El programa de Ana Rosa’, on treballa com a tertuliana, sobre com es troba la relació d’Olga Moreno i Rocío Flores. A més, la periodista ha afegit més informació sobre l’estat de salut de l’encara dona d’Antonio David. “Una cosa és que la veiem a la Feria de Abril, que allà està tota la seva família i és una tradició anar-hi…”, ha començat dient la col·laboradora.

Olga Moreno – Europa Press

S’ha aprimat 8 quilos

Seguidament, ha afegit: “Però a mi em diuen que s’ha aprimat 8 quilos i que se la veu visiblement més prima. I també que està fent el cor fort. Però ella està molt trista per tot el que ha passat amb Rocío Flores. Ella ha intentat tornar a parlar amb la filla d’Antonio David. Però creu que no ha fet res ofensiu per ningú, i creu que des d’això hi ha un abans i un després en la seva relació amb Rocío Flores, i no perquè ella vulgui, sinó per l’actitud que ha vist en Rocío”.

A més, Martín-Blázquez ha assenyalat que “tot això li afecta molt, perquè ella estima molt a Rocío. I espera que ella recapaciti i tot torni a ser com abans”.