Marta Riesco, plorant en directe: “Em volen fer passar per boja”

Continua la polèmica per la informació que Marta Riesco va donar divendres passat. La periodista va assegurar que el director de la revista ‘Lecturas’, Luis Pliego, la va trucar per fer-li una oferta de feina i que, en aquell moment, va parlar amb Rocío Carrasco, qui li va assegurar que la volia conèixer. Però tots dos -el periodista i la filla de Rocío Jurado- han negat aquesta informació difosa per la pròpia Marta. El director de ‘Lecturas’ ha explicat, però, que sí que va trucar a la periodista, però que aquesta en cap moment va parlar amb Rocío Carrasco.

I mentre els tertulians de ‘El Programa de Ana Rosa’ parlaven d’aquest assumpte, Joaquín Prat connectava en directe amb Marta Riesco, que es troba a la Feria de Abril de Sevilla. I Marta apareixa plorant i sense poder parlar pràcticament. “Només vull agrair a Paloma Barrientos les paraules que ha dit”, ha començat dient, i seguidament ha afegit: “Jo no soc una mala persona i mai m’inventaria aquesta informació, sota cap concepte”.

Rocío Carrasco – Telecinco

Vaig parlar amb Rocío Carrasco

Seguidament, Marta ha reiterat la informació que va donar: “Torno a repetir que jo vaig parlar amb Rocío Carrasco a través de l’altaveu del mòbil de Luis Pliego. I em sembla denigrant que s’estigui dient que s’estaven rient de mi. Em sembla tot vergonyós i lamentable. I em sembla horrible l’escarn públic que estic patint. Només he donat una informació d’una cosa que va passar fa 10 dies, i això se sap per Marta Riesco, ni per Rocío, ni per Fidel, sinó per mi”.

A més, la periodista ha denunciat que “m’estan intentant deixar de boja”, i en aquesta línia, ha insistit: “M’estan intentant ridiculitzar. Però de mi no se’n fot ningú. Jo estaré plorant però continuo aquí, amb el micròfon, i complint amb la meva feina. Marta Riesco no menteix. I estic destijant escoltar el motiu pel qual se’m truca per telèfon”.

“Ho torno a repetir perquè ho escolti tothom: vaig parlar per altaveu amb Rocío Carrasco. I l’altaveu el va posar Luis Pliego. Desconeixia que estava Fidel al dinar. No em deixeu de boja. Vaig escoltar com Rocío Carrasco em convidada a participar d’un projecte laboral”, ha conclòs la periodista.