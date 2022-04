Rocío Flores, amb “grans dolors” després de la seva última operació

Des que es va fer famosa i va començar a aparèixer regualment als mitjans de comunicació, hem vist com Rocío Flores ha passat nombroses vegades pel quiròfan per fer-se retocs estètics. Però sembla que aquesta última vegada és la que pitjor ho està passant amb el postoperatori. En aquesta ocasió, la filla d’Antonio David Flores i Rocío Carrasco s’ha fet una lipoescultura, i ho ha fet al costat d’Olga Moreno, que també s’ha realitzat la mateixa operació.

Ha estat la pròpia Rocío Flores qui ha explicat com es troba després de l’operació a les seves xarxes socials. “Com sabeu, porto des del dilluns pràcticament desapareguda de les xarxes socials. La gent que em seguiu sabeu que em vaig sotmetre a una cirurgia, una lipoescultura, i aquest ha estat el motiu de la meva desaparició”, ha començat explicant la filla de l’exguàrdia civil, que ha continuat: “Aniré tornant a poc a poc, a les xarxes socials perquè estic tenint una recuperació una mica lenta“.

Rocío Flores | Telecinco

En aquest sentit, ha afegit: “Estic bé, i vull donar les gràcies a tots els que us heu preocupat per com estic”. Rocío Flores està passant el postoperatori a Madrid, i no a Màlaga, el que fa que estigui lluny dels seus germans, però tot i que no estan presents està molt connectada amb ells. Ella mateixa ha pujat captures de pantalla fent vídeo-trucades amb ells. Però, segons sembla, la seva millor medicina és el seu xicot, Manuel Bedmar.

I els seus companys de ‘El Programa de Ana Rosa’, on treballa com a tertuliana, han donat més detalls de com es troba Rocío Flores. “A mi m’han dit que està bastant feta pols, igual que Olga. Rocío no està bé, ho està passant fatal i té uns dolors molt forts”.