Telecinco acomiada Diego Arrabal i Avilés els acusa de censura

Diego Arrabal ha estat l’última víctima de Telecinco. Des que Rocío Carrasco revelés la seva veritat en un documental, que la cadena ha pres partit. El primer en anar-se’n fora va ser Antonio David Flores, l’exmarit i culpable de tot el seu patiment. El van acomiadar de Sálvame de manera improcedent, el que acaben de fer amb Diego Arrabal… en el cas del paparazzo, però, l’han fet fora del programa Viva la vida. I per què?

Sembla clar que no ha agradat que l’amic d’Antonio David critiqués els programes de la cadena des del seu canal de Youtube: “Aquesta vegada, no volen que estigui aquí. Jo respecto, com a professional que sóc, les decisions dels directius de la cadena encara que no les comparteixi. Des d’aquí, vull demanar perdó a tots els companys col·laboradors, directors, productors i convidats del programa que alguna vegada s’han sentit malament per les meves preguntes o les meves formes, que algunes vegades no han estat les més correctes“, ha deixat escrit en el seu perfil d’Instagram.

Un fotògraf molt més conciliador del que ens té acostumats, segurament en veure’s sense feina i no voler més enemics. Ara bé, aquesta bona cara durava ben poc; ja que poc després gravava un vídeo a Youtube en el que acusava directament dos dels caps de la productora de Sálvame de ser els culpables del seu acomiadament: “Després de tant de temps, per fi ho heu aconseguit. Enhorabona, Adrián Madrid i Óscar Cornejo. Enhorabona per deixar la meva família a la m… i per deixar sense feina un home de família que l’única cosa que ha fet és ser crític, ja que jo també tinc opinió. Només espero que s’hagi tancat aquesta porta perquè s’obri una finestra”. De moment no té feina i tampoc ofertes, encara que deixa caure que podria haver dit que no a alguna feina: “No estic en venda”.

Cal recordar que Diego Arrabal havia deixat la feina de col·laborador l’any passat, moment en el que va dir que no podia més: “Em costava anar a treballar perquè era terriblement pesat. Era impossible, perquè no podia arribar, seure i callar-me. Jo no sóc així… Potser m’he equivocat en això. No he comès cap delicte per dir el que penso i continuo pensant, però potser sí que hauria d’haver girat a la dreta en veure que el vent girava cap a la dreta”, deia tot deixant caure que potser l’han fet fora per tenir una opinió diferent simplement.

Diego Arrabal denuncia haver estat acomiadat de Telecinco | Instagram

Emma García para els peus a José Antonio Avilés per la seva acusació

Després d’aquest acomiadament, el magazín de les tardes del cap de setmana de Telecinco es troba a primera línia mediàtica. Diego Arrabal ha estat expulsat de Viva la vida i ell creu que és perquè és l’únic que està a favor d’Antonio David Flores en aquesta guerra. Parlem d’una notícia bomba que coincideix amb una acusació d’un dels seus col·laboradors, José Antonio Avilés, que ha rebut una bona esbroncada d’Emma García pel que ha insinuat.

Isabel Rábago i Terelu Campos van defensar la versió de Rocío Carrasco en un tema, el que indignava a José Antonio perquè ell no es creia aquesta informació. Això hauria derivat en una forta discussió fora de càmera que hauria donat ales al tertulià per etzibar que en aquell programa hi ha censura.

Emma García para els peus a José Antonio Avilés després d’una greu insinuació | Telecinco

Emma García s’assabentava d’això i li recriminava que fes una acusació tan greu: “Ha donat la sensació, i a mi m’ha enfadat molt, que aquí hom no pot donar la seva opinió. Crec que en aquest i en altres temes tots heu dit el que us ha donat la gana. Estiguem o no d’acord. Una altra cosa és que s’escolti més les persones amb certa opinió, ja que la resta no parla tant”. José Antonio Avilés es veia forçat a recular, el que semblava sospitós: “Volia dir que per mi és complicat entrar en el debat. Vull demanar perdó per si se m’ha malinterpretat”. Una altra controvèrsia per al programa.