Alejandra Rubio, contundent contra l’antic padrastre: “Deixa’ns en pau”

Alejandra Rubio és una de les principals defensores de la seva mare, Terelu Campos. La tertuliana de televisió, coneguda per ser la filla de María Teresa Campos, ha estat notícia aquest cap de setmana per la dura crítica que ha dirigit contra ella una de les seves exparelles més famoses: el periodista esportiu Pipi Estrada. Aquest dissabte tornava al Sábado Deluxe i la deixava verda en una entrevista incendiària en directe.

Com va reaccionar Terelu? Amb un advertiment: “Tots sabeu que no compartiré plató amb ell perquè sóc una persona de principis, els que intento mantenir perquè això em fa sentir tranquil·la i feliç. No entraré en res de tot això perquè no ho he fet en 18 anys. Cadascú pot fer i dir el que li doni la gana, és clar. Ara bé, potser parlo i no han de passar 16 anys perquè torni a parlar. Qui avisa no és traïdor, així que queda avisat”.

Alejandra Rubio, la filla de Terelu, contra Pipi Estrada

Després era la filla de Terelu qui responia, tot aprofitant que ella també és col·laboradora del programa de Telecinco Viva la vida. Què va fer, doncs? La jove va optar per dirigir un greu atac contra l’exparella de la mare: “Tinc ganes de parlar d’aquest tema perquè Pipi Estrada té una fixació amb la meva mare una mica estranya. No ho acabo d’entendre, perquè diu que ho ha passat molt malament amb la meva mare, que l’ha fet fora de casa un munt de vegades… Llavors, per què continua darrere seu després de tant de temps? Quina és la raó?”.

Quan Terelu i Pipi sortien, Alejandra era molt petita: “Jo tindria cinc o sis anys, així que només recordo poques coses d’aquella relació”. El que sí que té clar és que Pipi menteix quan assegura que va exercir de pare amb ella i que l’acompanyava a l’escola de manera habitual: “Ara va dient a tothom que m’acompanyava a l’escola? Però si no ho ha fet mai! En tota la meva vida, Pipi Estrada no m’ha acompanyat mai a l’escola. Tot això demostra que el Pipi té un problema en aquest sentit i que té una fixació que no el deixa viure”.

Alejandra Rubio reacciona al ataque de Pipi Estrada a Terelu Campos 💥 #VivaLaVida505 https://t.co/vJhGVgdAJd — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) May 1, 2022

Aquesta no és l’única anècdota que Alejandra Rubio comparteix amb Pipi Estrada, per això. I és que assegura que ell va intentar posar-se en contacte amb ella fa uns anys: “Quan ja vaig créixer i vaig començar a treballar en una discoteca, ell va assabentar-se i va entrar a treballar en la mateixa. Va intentar treure’m conversa i parlar amb mi, però jo no volia perquè a aquest senyor no el conec ni el vull conèixer”.

Terelu Campos va arribar a demandar a Pipi Estrada, el que ara recorda la seva filla: “La meva mare va guanyar un judici contra ell. Ella a vegades acaba semblant ximple perquè és massa bona, però ell no ha pagat la multa a la que el van condemnar. I ara, a més a més, es permet el luxe d’anar a un plató de televisió a parlar d’ella? Pipi, de debò, deixa’ns en pau. T’ho demano si us plau. No ets res en la nostra vida. La gent ha de passar pàgina”, ha dit tot mirant a càmera en un missatge dirigit al seu antic padrastre, amb qui queda clar que no té molt bona relació. Ara és probable que el periodista respongui a les paraules de mare i filla, tot aprofitant-se de la situació per guanyar minuts a televisió. Les coses no van acabar gaire bé entre ells, tal com demostra una guerra televisiva que sembla que no ha fet més que començar.