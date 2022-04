Lydia Lozano, una altra baixa a ‘Sálvame’: “S’ha trencat el braç”

Lydia Lozano aporta més males notícies a Sálvame, que ara també la tindrà a ella de baixa. La tertuliana ha patit un accident domèstic i ha hagut de ser traslladada a l’hospital, on han vist que s’ha fet una fractura en el braç com a conseqüència de la caiguda que ha tingut. S’estava preparant per sortir de casa quan, de sobte, perdia l’equilibri en posar-se les sabates i queia amb tan mala sort que recolzava tot el seu pes en el braç. El resultat? El radi trencat i 40 dies, com a mínim, amb guix.

La col·laboradora del programa del cor de Telecinco suposa la segona baixa en només una setmana, ja que recordem que Belén Esteban va patir una caiguda a plató en directe que també l’ha forçat a acudir a l’hospital. El seu cas és una mica més greu, ja que s’ha fracturat la tíbia i el peroné i haurà de ser operada. Les imatges en les que se la veia entrar en llitera a l’ambulància van viralitzar-se ràpidament, ja que va optar per tapar-se completament amb el llençol i ningú no va entendre per què.

Ara és Lydia Lozano qui haurà d’estar a casa tancada mentre fa repòs, una situació que també va experimentar el 2019 en patir una caiguda en directe mentre feien una carrera de sacs de dormir. En aquella ocasió, va haver de ser traslladada a un centre hospitalari per culpa d’una distensió en el coll i una forta contusió en el costat.

Sálvame mostra la fractura de Lydia Lozano | Telecinco

Primeres imatges de Lydia Lozano després de la caiguda

La seva companya Terelu Campos ha estat l’encarregada d’explicar als teleespectadors per què no estava Lydia al plató: “Veuran, ha patit una caiguda a casa seva i s’ha trencat part del braç”. Poc després enviaven un reporter a la porta de casa seva i l’entrevistaven per saber com es troba. No ha estat cap sorpresa veure-la plorar com una magdalena: “Estic fatal… Molt malament i enfadada amb mi mateixa, la veritat. Tinc molt de dolor. El que més ràbia em fa és que ara seré molt dependent per culpa del guix, que no em permet fer res per mi sola. Això em posa molt nerviosa perquè jo sempre he estat molt independent… No m’ho puc creure”.

La bona notícia és que la fractura és neta i no caldrà que passi per quiròfan: “M’han dit que m’he d’anar posant cortisona. Tinc els dits adormits i el braç igual, el que fa que m’atabali molt. És una put…, però almenys no m’han d’operar. El problema ha estat que veia que queia i no he volgut caure a sobre del coll, així que he posat el braç per protegir-me i me l’he acabat trencant”.

Pipi Estrada aprofita per parlar de la Lydia i recordar la seva nit d’amor

Poques hores després, el Sábado Deluxe rebia com a convidat el Pipi Estrada. El periodista esportiu és conegut en el món del cor per la seva relació amb Terelu Campos, però també per la seva història d’amor amb Míriam Sánchez. El que pocs coneixien era que havia tingut un affaire amb Lydia Lozano, el que ha aprofitat per treure ara a la llum. Pipi se sotmetia a un polígraf, el que el programa veia com a una oportunitat per saber si deia la veritat sobre el tema. Li preguntaven si era cert que la periodista s’havia desfogat tant en aquell moment que l’havia arribat a preocupar, davant del que ell responia que sí i la màquina de la veritat li donava la raó.

Pipi Estrada assegura que va tenir relacions sexuals amb Lydia Lozano | Telecinco

I què ha explicat sobre aquella aventura? Bàsicament, que va ser només una vegada i que va tenir lloc en un cotxe. El més sorprenent? Que va ser una relació sexual accidentada: “La Lydia i jo érem molt joves, parlem d’una aventura que vam tenir quan tots dos encara érem unes joves promeses en el periodisme. Va ser un petit moment de plaer en un 600, dos joves que apostaven per la mare natura. El problema era que jo tenia un marc de fusta en la part de darrere del cotxe per posar-hi una foto i la Lydia se’l va clavar en un costat i va fer-li una petita ferida que va començar a sagnar-li. Només diré que la Lydia és una dona molt intensa i que per aquella època era molt atractiva i tenia molta energia”.