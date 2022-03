Jorge Javier fa plorar una companya amb d’un atac molt desagradable

La gala dels Oscars sempre és molt comentada, però poques vegades se n’havia parlat tant com en aquesta ocasió. El culpable és Will Smith i la bufetada que va donar a Chris Rock quan aquest va fer una broma sobre l’alopècia de la seva dona. Pablo Motos l’ha defensat a El Hormiguero i a Sálvame també han volgut comentar el tema del dia, el que ha acabat generant una situació molt incòmoda que provocat que Lydia Lozano comencés a plorar sense consol.

Tots els col·laboradors estaven criticant Will Smith i també al presentador, ja que consideraven que havia estat cruel innecessàriament. Era llavors quan Lydia Lozano intervenia per intentar defensar-lo: “L’humorista no té per què saber els problemes dels altres”, deia tot deixant caure que potser no sabia que la dona de Will Smith patia una malaltia. Com era d’esperar, els companys li han dit de tot per pronunciar aquesta defensa entre crits i insults. El més dur era Jorge Javier Vázquez: “Com no ha de saber-ho? Calla, reflexiona i tornar a parlar d’aquí a tres minuts. Recapacita, que avui és un dia important per a nosaltres i si comencem així donarem mala imatge”, etzibava de males maneres, tot creant una situació desagradable que intentava camuflar de broma.

Jorge Javier fa plorar Lydia Lozano – Telecinco

Aquesta reprimenda no agradava gens a Lydia, que començava a plorar com mai no havia fet en directe… i això és molt dir, tenint en compte que sempre està plorant. El presentador li preguntava què li passava i per què s’havia posat així, però ella no era capaç d’articular paraula. Va ser Belén Esteban qui va treure a la llum que les llàgrimes de la companya tenien una altra causa: “Dimarts va ser el funeral del seu germà i està molt sensible des de llavors. Li he dit que ha de tirar endavant perquè la vida és així, però estan sent uns dies dolents per a ella i se li remou tot”.

Lydia Lozano plora en directe per un comentari de Jorge Javier | Telecinco

Un cop va aconseguir estar més relaxada, Lydia Lozano va intentar defensar el seu argument: “Jo no tenia ni idea de la malaltia de la dona de Will Smith. Quan la vaig veure a la catifa vermella amb el cap rapat vaig pensar que m’encantava ell seu look. Ha estat després, quan he vist tot això, que me n’he assabentat que té alopècia. Jo no tenia ni idea de la història i simplement he reflexionat que potser l’humorista tampoc no ho sabia”.

Sigui com sigui, el que ha demostrat aquesta escena és el poc tacte de Jorge Javier. El presentador català no té mesura a l’hora de dir les coses i de retreure als companys la seva actitud. En aquest cas ha estat Lydia qui ha rebut un dels seus dards, però segurament no serà l’última sortida de to d’aquesta setmana.