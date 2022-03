Crítiques a Pablo Motos per defensar Will Smith: “Té un cor d’or”

La gala dels Oscars d’enguany va estar marcada per la bufetada de Will Smith a Chris Rock. L’exitós actor nord-americà ha demanat perdó aquesta matinada en un comunicat en el que reconeix que la violència no té justificació, però això no impedeix que molts continuïn atacant-lo per la seva reacció desmesurada. Com era d’esperar, el seu amic Pablo Motos ha parlat sobre l’incident a El Hormiguero. El presentador ha xerrat amb Will Smith moltes vegades, fins al punt de considerar-se un dels seus amics; i és per això que els teleespectadors volien saber què pensa de la seva manera de defensar la dona després de la broma de Chris Rock.

El presentador ha reconegut que el seu amic ha ficat la pota, però igualment l’ha volgut defensar: “Aquest és un tema molt delicat. Si veus l’acudit no és tan greu, però desconeixem els detalls… Desconeixem si entre ell i Chris Rock hi havia tensions anteriors, que sembla que sí, el nivell de patiment de la dona amb la seva alopècia i si això afecta la seva salut mental i la vida en parella; desconeixem com d’alterat pots estar el dia en el que, després de tota una vida lluitant, pots guanyar l’Oscar. I, encara que quedi clar que la violència sempre és injustificable i que Will Smith ha ficat la pota i el mercat de Hollywood li farà pagar molt car, m’agradaria que entenguéssim una altra part”.

“Chris Rock ha de saber que si fas servir la llibertat d’expressió en públic, pagaràs un preu perquè no és gratis. I si tu ets Will Smith i algú et va un acudit sobre la malaltia de la teva dona en públic i tu saps com l’afecta aquest tema… doncs potser col·lapses i decideixes donar-li una bufetada en públic també. És un rampell i una cagada que, quan te n’adones, ja no hi ha marxa enrere. I el que jo us puc dir és que Will Smith és una de les persones més especials que he conegut a la meva vida. Ell és qualsevol cosa excepte una persona violenta. L’única cosa que vol és que la gent del seu voltant sigui feliç. A més a més d’un talent inqüestionable, té un cor d’or que segurament va ser el que el va trair ahir a la nit. Aquell que sigui lliure de ficar la pota, que tiri la primera pedra”, afegia. A Twitter, molts teleespectadors l’han criticat per ser massa benevolent i no criticar el seu amic amb duresa.

Poc abans era Jorge Javier Vázquez qui el criticava precisament per la seva amistat amb l’actor nord-americà: “Hauria de continuar convidant-lo a El Hormiguero? Només dic que hem de desconfiar d’aquesta gent que té la imatge tan modèlica, perquè després… Aquesta gent que somriu sempre a pantalla i que està tan mesurada, en algun moment ensenyen la pota. Nosaltres, en canvi, mostrem com som i això és el que hi ha”.

Jorge Javier parla de la bufetada de Will Smith | Telecinco

Unes declaracions en les que deixa clar que considera que Pablo Motos i Will Smith no són tan clars i bons com volen fer mostrar durant les seves intervencions televisives. En una cosa té raó, i és que mai no han mostrat la seva pitjor cara com sí que es fa habitualment en programes tan contundents com Sálvame.