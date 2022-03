Will Smith recula i es disculpa pel mastegot a Chris Rock

Will Smith ha fet marxa enrere i ha decidit disculpar-se públicament pel mastegot que va donar en directe al còmic Chris Rock durant la 94ª edició dels Oscars. L’agressió d’Smith es va convertir en el moment més viral de la gala i ha motivat una “investigació formal” de l’Acadèmia de les Arts i les Ciències de Hollywood contra l’actor, que podria acabar amb la retirada de l’estatueta que va guanyar. “Treu el nom de la meva dona de la teva puta boca”, li va etzibar Smith.

“La violència en totes les seves formes és verinosa i destructiva”, ha dit Will Smith en un comunicat publicat al seu compte d’Instagram. “El meu comportament la passada nit durant els Premis Oscar va ser inacceptable i inexcusable. Els acudits sobre mi són part de la feina, però un acudit sobre la condició mèdica de la Jada [la seva dona] va ser una cosa difícil de suportar i vaig reaccionar de manera emocional”.

Agressió fora de lloc

Smith s’ha disculpat amb Chris Rock i ha assegurat que l’agressió va estar “fora de lloc” i diu sentir-se “avergonyit”. L’actor creu que les seves accions “no han estat representatives de l’home que vull ser” i també s’ha retractat de les disculpes que va donar durant la gala, quan va dir que “l’amor et fa fer coses molt boges”. Smith ha insistit que “no hi ha espai per la violència en el món de l’amor i la bondat”.

Per la seva banda, l’Acadèmia de Hollywood, que ha trigat a reaccionar, ha avançat que estudia l’agressió i que no descarta emprendre accions con l’actor pel seu comportament. “L’Acadèmia condemna les accions del Sr. Smith al show d’ahir nit”, assegura el comunicat publicat al diari Los Angeles Times. “Hem iniciat oficialment una revisió formal de l’incident i explorarem més accions i conseqüències d’acord amb els nostres estatuts, normes de conducta i la llei de Califòrnia”.