Belén Esteban, molt desanimada per la fractura de tíbia i peroné

Belén Esteban va haver de ser evacuada de Sálvame a l’inici del programa d’aquest dilluns a la tarda. La col·laboradora de Telecinco és una de les més populars del programa després de més de 20 anys a televisió gràcies a la seva relació amb Jesulín de Ubrique, i fent una prova del programa de les tardes de Telecinco va caure amb tan mala sort que es va acabar trencar la tíbia i el peroné. Els metges van entrar a plató per intentar esbrinar quin era el grau de lesió, però no ho veien clar i ràpidament la traslladaven fins a l’hospital perquè li fessin una placa i veure l’abast de la fractura.

Quin és l’estat anímic de Belén Esteban?

I des de ‘El Programa de Ana Rosa‘ han donat l’última hora sobre l’estat anímic de Belén Esteban. La periodista Leticia Requejo s’ha desplaçat fins al domicili de la tertuliana de ‘Sálvame’, i ha assegurat que personalment no ha pogut parlar amb ella, però que sí que li han fet saber que Belén “està bastant tocada, i no només pel dolor, sinó també perquè ha d’estar entre 6 i 8 setmanes de repòs total, i en les properes setmanes tenia bastants compromisos, com ara visitar la Fira d’Abril, aquest cap de setmana”.

Belén Esteban, atesa pels metges després de trencar-se la tíbina i el peroné a ‘Sálvame’ – Telecinco

Belén va arribar a casa seva després de passar per l’hospital amb la cama totalment escaiolada, però es tracta d’una escaiola provisional perquè en els propers dies haurà de tornar a visitar al metge i llavors li diran què ha de fer exactament. Tot i que sembla que d’entrada no caldrà operar-la, no es pot descartar res. “En aquests moments, Belén es troba a casa seva acompanyada pel seu marit i la seva filla”, assegurava la periodista.

El marit de Belén Esteban, pendent de la seva evolució

El programa va informar de les novetats de l’estat de salut de la companya al llarg de la tarda, així com de les visites que començava a rebre al centre hospitalari. La seva mare i el seu germà van acudir a veure-la, mentre que el seu marit va córrer cap a casa per veure com es trobava. Miguel Marcos, el conductor d’ambulàncies amb qui es va casar després d’una relació romàntica i intensa, va mostrar-se molt preocupat. Van retrobar-se a casa quan ella va tornar del metge, qui va valorar la seva lesió.

Ella encara no ha fet declaracions sobre el seu estat, però els amics diuen que no li fa gens de gràcia haver d’agafar la baixa durant tant de temps. No podrà moure la cama, per la qual cosa no podrà sortir de casa i encara menys acudir a plató. En aquest temps tindrà la companyia del seu marit, que sempre s’ha mostrat molt pendent d’ella. En el perfil d’Instagram, Belén Esteban publica un munt de fotografies amb el seu Miguel, de qui es mostra molt enamorada des del principi de la relació. Ell sempre ha intentat mantenir-se allunyat del focus mediàtic, en el que només entra molt de tant en tant.