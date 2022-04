El pitjor moment de Terelu Campos: “Sentia que moria i m’apagava per dins”

Terelu Campos sempre ha estat sincera sobre els seus sentiments, una tertuliana de televisió que està acostumada a compartir amb l’audiència les seves reflexions més profundes. Així ho ha tornat a demostrar aquest cap de setmana a Viva la vida, quan s’ha sincerat sobre el pitjor moment de la seva vida. La seva relació amb l’ansietat no ha estat fàcil, sobretot quan era més jove: “Jo vaig arribar a sentir que moriria… que m’estava apagant per dins. Temia quedar-me sola per si em donava un atac d’ansietat i acabava morint-me, fins que el metge em va dir que no coneixia ningú que realment hagués mort d’ansietat. Sembla una ximpleria, però allò em va tranquil·litzar. Em quedava sola a casa, estirada al llit, sense voler veure a ningú. Pensava i estava convençuda que moriria”.

Parla d’un episodi concret, una època molt dolenta que va coincidir amb el seu 18è aniversari. Aquesta és una edat complicada, però en el seu cas ho va ser encara més: “Vaig estar en tractament psiquiàtric durant un any sencer. Jo volia recuperar-me i, a poc a poc, ho vaig anar aconseguint. Dotze mesos després, el psiquiatre em va veure amb la meva mare en un restaurant i li va dir que l’havia fet l’home més feliç del món en veure que jo havia estat capaç de sortir”.

Terelu Campos acudió al psiquiatra con 18 años #VivaLaVida497https://t.co/H6Y0F0u4Cx — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) April 9, 2022

Terelu, convençuda que el seu testimoni podia ajudar altres persones, decidia compartir-ho per demostrar que pots sortir d’aquesta situació encara que estiguis convençut que no ho aconseguiràs: “Crec que cada vegada és més necessari parlar d’aquestes coses. I ho faig ara davant de la meva filla, que ni tan sols ella no tenia ni idea d’aquesta faceta que havia viscut”. Una Terelu Campos generosa, que reconeix que va recolzar-se molt en la seva mare. María Teresa l’hauria ajudat a superar totes les seves pors, les que van arribar a accentuar-se tant que la jove pensava que podria acabar morint de com de malament se sentia. Afortunadament, la teràpia i la medicació van ajudar-la a poder deixar enrere una ansietat que la feia patir moltíssim.