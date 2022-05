‘Sálvame’, condemnat a pagar 153.000 € a Antonio David Flores

Antonio David Flores torna a deixar en evidència a Sálvame, a qui ha guanyat en un altre judici contra ells. El programa de Telecinco va decidir que el millor que podien fer era acomiadar-lo. Per què? En considerar que era molt hipòcrita mantenir-lo en plantilla després de l’emissió del documental de Rocío Carrasco, en el que l’acusava directament d’haver-la maltractat i de dir mentides a televisió durant molts anys. L’argument no era prou bo i encara menys legal, ja que no tenien una causa que justifiqués el seu acomiadament sobtat. L’extertulià els va denunciar tot seguit, acusant-los d’haver-lo fet fora de manera improcedent i sense proves que demostressin que l’acusació de l’ex fos certa. De fet, els documents legals deien més aviat tot el contrari… tenint en compte que ella no va poder demostrar que la maltractés en els jutjats. Com era d’esperar, el jutge va fallar a favor de l’andalús i va guanyar el primer judici contra el programa del cor.

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid s’acaba de pronunciar sobre el recurs de suplicació que van interposar Antonio David i la productora en la que va treballar fins al 22 de març del 2021. El guanyador? Clarament ell, a qui la justícia torna a donar la raó. Consideren que l’acomiadament va se nul perquè va vulnerar drets fonamentals. A més a més, consideren que té raó en assegurar que els danys morals que li han causat requereixen d’una multa superior. És per això que condemnen la productora de Sálvame a pagar-li 120.000 € i no els 50.000 € que demanava el jutjat social. Les dues parts han rebut la sentència, la que suposa un gerro d’aigua freda per al programa de Telecinco perquè hauran de pagar 70.000 € més dels que tenien previst.

Cal recordar que a aquesta quantitat se li ha de sumar la indemnització que li han de pagar pel seu acomiadament, la que xifren en 32.360 € més. En total, doncs, li haurien de pagar més de 150.000 €.

Ara, la productora de Sálvame només té opcions

Ara que ja coneixen l’opinió del Tribunal Suprem de Madrid, La Fábrica de la Tele només té dues opcions. La primera és acceptar la sentència i pagar els 150.000 € a Antonio David Flores, que podria percebre la quantitat aviat. L’altra? Interposar un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem. A partir de demà, només tindran 5 dies per decidir què els hi convé més. En cas de decantar-se per continuar per la via legal, les quantitats impagades hauran de quedar depositades fins que arribi la sentència del Tribunal Suprem.

14 mesos després de fer-lo fora, la productora es veu abocada a un judici que té molt mala pinta per a ells. Ja n’eren conscients, se suposa, per la qual cosa el més lògic hauria estat començar a estalviar els diners d’una multa que tenia pinta que haurien de pagar sí o sí.

Primeres declaracions d’Antonio David Flores després del judici | Telecinco

Com va ser l’acomiadament d’Antonio David Flores?

Antonio David Flores s’imaginava que el farien fora després de les declaracions incendiàries de la seva exdona, que el va acusar públicament de maltractar-la i posar els fills en contra seva per aconseguir-ne la custòdia. El documental mostrava una imatge d’Antonio David terrible, un autèntic monstre que de cop i volta va veure la seva imatge pública destrossada: “El primer dia de documental va ser molt dur perquè em va semblar tot molt injust. Sincerament, crec que va ser un cop baix i brut que jo sabia que provocaria un desastre. Em va fer molt de mal. Encara m’estic recuperant de tot allò i espero que el temps curi les meves ferides. Només vull que sàpiguen que hi ha una responsabilitat que està en els jutjats i no a televisió. Aquest només és el primer cop i ja aviso que n’hi haurà més. No perdonaré a ningú el que m’han fet”, deia quan va saber-se que els havia demandat.