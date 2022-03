Antonio David, amb problemes econòmics greus: viu dels donatius dels fans

Antonio David Flores va ser acomiadat de Telecinco el març de l’any passat. Les acusacions que va fer Rocío Carrasco contra ell en el documental van donar ales a la cadena per fer-lo fora després d’una carrera televisiva de més de dues dècades. Ell els va demandar per acomiadament improcedent i va guanyar el judici, però no l’han tornat a contractar i actualment es troba sense feina. Un any després, només el veiem en un canal de Youtube amb 117.000 seguidors. Se’l va crear fa sis mesos, un espai que pretenia que guanyés molta repercussió mediàtica ja que seria l’únic espai en el que compartiria la seva opinió sobre certs temes. L’invent no ha funcionat gaire bé, per això, ja que continua sense feina a televisió i tampoc no veuen els seus vídeos tanta gent.

La revista Lecturas assegura avui, en exclusiva, que la seva situació financera és dramàtica. De fet, la principal via d’ingressos que tindria ara mateix són els donatius dels seus fans. L’extertulià estaria vivint dels diners que li envien els seus seguidors, una generositat que l’ajuda a poder fer front a les despeses que s’estan menjant els diners que tenia estalviats. Aquesta gent li dona diners a través dels supergracias, una funcionalitat de Youtube en la que la gent que veu els seus vídeos pot fer-li un donatiu entre 2 i 100 €.

Aquesta seria la principal font d’ingressos d’Antonio David Flores, encara que és probable que no guanyi gaire a través d’aquest mètode. Molts es pregunten com fa front a totes les despeses, tenint en compte que ara no pot comptar amb l’ajuda de la seva dona, d’Olga Moreno, perquè s’han separat. Actualment surt amb la reportera d’El Programa de Ana Rosa Marta Riesco, que estaria preparant el seu pis per acollir-lo i començar a viure junts. Podrà pagar part de les despeses que generi amb els diners que li regalen els seguidors? El temps dirà si finalment acaba convencent alguna productora i el tornem a veure a televisió, ja que és improbable que pugui continuar vivint de la generositat dels fans molt més temps.