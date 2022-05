El fill de Rocío Carrasco, disposat a testificar contra ella al jutjat

La separació d’Antonio David Flores i Olga Moreno ha protagonitzat pàgines i pàgines en les revistes del cor. Molts donen per fet que l’extertulià de Sálvame l’ha enganyat amb Marta Riesco, la reportera d’El Programa de Ana Rosa que acaba de presentar com la seva nova parella. Els principals perjudicats en aquesta història són els seus fills, per això. Cal recordar que junts tenen una nena petita i que Antonio David també és pare de dos joves amb Rocío Carrasco, Rocío i David. Precisament aquest últim és qui pitjor ho està passant, ja que considerava l’Olga la seva pròpia mare. El noi, que pateix una malaltia neurològica des que va néixer, travessa un moment complicat.

Fonts properes al fill d’Antonio David i Rocío asseguren que continua vivint amb Olga Moreno i que té previst fer-ho durant encara molt temps. Olga, que va trencar el seu silenci en una entrevista explosiva la setmana passada, acusa l’ex d’haver “destrossat” la família.

El noi veu que el pare torna a separar-se, ara de la mare postissa que l’havia adoptat vint anys enrere. Però és que, a més a més, aquest gran canvi en la seva vida coincideix amb la complicada situació judicial en la que es troba. Els pares biològics, en aquest cas, s’han demandat mútuament i ell es troba al mig. El problema? Que el pare ha demanat al jutge que permeti que el jove tingui un paper actiu en la demanda, perquè pugui acusar la mare de no haver pagat la seva manutenció. Des de La Razón publiquen una informació de fonts properes a la família, segons la qual David Flores tindria la intenció de contestar la mare en els tribunals si és cert que farà públics documents sobre ell, ja que això atemptaria contra el seu honor i intimitat.

Olga Moreno va publicar una foto dels tres fills d’Antonio David Flores | Instagram

Jorge Javier Vázquez deixa verda Rocío Flores

I enmig de tot això, Jorge Javier Vázquez fica llenya al foc fer públiques les converses que tenia amb Rocío Carrasco mentre la seva filla -amb qui no es parla des de fa una dècada- participava a Supervivientes. El presentador català assegura a Lecturas que, en aquell moment, ell es creia la versió de la filla i que per això li va dir a Rocío que hauria de trucar-la. La seva amiga no li va respondre el missatge i ara, ell entén per què: “Rocío Flores continua fent mal a la mare sempre que té oportunitat. Mai, des que la conec, no ha mostrat cap mena de pietat cap a la seva mare”.

No content amb això, continua en la seva crítica cap a la jove col·laboradora d’El Programa de Ana Rosa: “A mi em va enganyar. Quan la vaig conèixer a Gran Hermano VIP, vaig pensar que era molt vulnerable, tendre i amb una tendència a posar-se a plorar. En algun debat va demostrar part del seu caràcter, per això. Crec que Rocío Flores té encara més fredor que el pare, cosa que ja és esgarrifosa. Crec que els seus companys de programa en un principi es van commoure amb el seu relat i les seves llàgrimes, però a poc a poc s’estan adonant que tenien una bena als ulls“.

Jorge Javier critica Rocío Flores a Lecturas

“Rocío Flores és una dona molt manipuladora, amb una supèrbia molt marcada i amb una tendència a perdonar la vida de tots aquells que no estan d’acord amb ella, fins al punt de tractar-los amb menyspreu. I després veig que quan diu que ho sent, ho diu amb la boca petita perquè no demana perdó de debò. En realitat se sent enfadada amb ella mateixa perquè no ha aconseguit controlar el seu caràcter”. Unes paraules molt dures que deixen clar el que pensa sobre ella.