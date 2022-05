Ja hi ha data per l’obertura del museu de Rocío Jurado

Per fi. És una notícia que fa molt de temps que s’està esperant. L’obertura del Museu de Rocío Jurado està ja molt més a prop del que els seguidors de la cantant s’imaginen, segons publica la revista ‘Lecturas‘. Serà el proper 1 de juliol quan els records de la més gran vegin la llum, quan tothom pugui admirar el seu llegat, la seva obra i també la seva vida. La Jurado tornarà a brillar més fort que mai. Si és que alguna vegada ha deixat de fer-ho.

Tot havia d’estar en ordre. Aquesta és la màxima que ha guiat la tasca de Rocío Carrasco, qui està al capdavant del Museu en honor de la seva mare. Tal com la filla de la cantant ha explicat sempre que se li ha preguntat, preservar la memòria de Rocío Jurado ha estat la seva única prioritat a l’hora d’organitzar tot allò relacionat amb el museu que porta el seu nom. No podia haver-hi una forma diferent de fer-ho. I per sort, aquest moment ja ha arribat.

Rocío Carrasco – Telecinco

Serà el divendres 1 de juliol quan el Museu de Rocío Jurado obrirà les seves portes. Chipiona es vestirà de gala per a assistir al que serà el gran esdeveniment de la temporada. Per fi, la cantant tindrà el seu lloc, el seu espai a la ciutat que sempre va ocupar el seu cor. I allà, per suposat, estarà també la seva filla Rocío, encarregada de vetllar per la integritat de tot alló relacionat amb el llegat de la seva mare.

Un orgull per al poble de Chipiona

Ningú com Rocío Jurado va portar el nom de Chipiona tan lluny. Sempre que podia tornava a la seva ciutat per a estar amb els seus i passejar pels seus carrers. L’afecte que sempre rebia era una cosa que només ella podia explicar. Ara, tothom podran gaudir, de nou, de la més gran. Però, i la família Mohedano? Què faran els seus germans, Amador i Gloria? Assistirà Ortega Cano? Poques ocasions tan importants com aquesta per a retre homenatge a la cantant. Un dia que mai més es tornarà a repetir.