Un conductor de Monbus, denunciat per consum de drogues mentre portava un grup escolar

Un viatge de final de curs va tenir una tornada complicada diumenge passat 3 de juliol de Salou a Pamplona. Els viatgers van denunciar que el conductor de l’autobús de l’empresa Monbus en el qual anaven consumia drogues mentre conduïa, fet que els va portar a denunciar la situació a la Policia Foral de Navarra. Una patrulla de Tudela els va parar en el peatge de Marcilla (AP15) on li van realitzar un narcotest al xofer que va donar positiu en amfetamina, metamfetamina i cànnabis. La mateixa Policia Foral explicava la situació en el seu perfil oficial de Twitter: “Autobús immobilitzat en Maricilla per + de 3 drogues del conductor. Els viatgers ens van alertar perquè esnifava mentre conduïa”.

Els policies van procedir a denunciar al conductor de l’empresa gallega Monbus per infracció molt greu a la Llei de Seguretat Viària, que suposa una multa de 1.000 euros i la pèrdua de 6 punts en el carnet. El vehicle va quedar immobilitzat fins que es va poder fer càrrec un altre conductor habilitat.

Diversos ciutadans han denunciat en diferents ocasions per xarxes socials actituds irresponsables i/o incíviques per part d’alguns conductors d’autobusos del grup gallec. Una veïna de Barcelona assegura que els conductors de Monbus se salten la prohibició de l’ús d’una parada, que havia quedat inhabilitada per soroll i contaminació.

En altres ocasions, els xofers de la companyia han estat denunciats a través de Twitter mostrant a un dels seus conductors parlant per telèfon mòbil mentre està conduint.

Diversos usuaris eleven les seves queixes a través de l’altaveu de les xarxes socials per a denunciar infraccions de trànsit diverses:

Las marquesinas están libres pero el conductor del autobús decide aparcar fuera de su área paralizando el tránsito de los demás vehículos yo venía detrás suyo, hoy ha sido a las 19:08 así todos los días a todas horas, la próxima vez le hago foto y la subo — Doris (@Dorisfanny) January 19, 2021

Vivo de milagro. Un autobús de MonBUS en Hermanos Falcó casi me pasa por encima, literal. Y el conductor un chulo @curba_AB @PoliciaAlbacete — Alberto Nájera 🔻 (@najera2000) March 31, 2016

Cuidado con el conductor de @monbusinfo #monbus del autobus 404 que casi me echa de la AP9 al salir de Vigo #seguridadvial — pablockchain.eth / #BSLPANAMA2022 (@pablo_lopez) July 4, 2014

Altres queixes que es poden trobar per les xarxes es refereixen a la suposada mala actitud dels conductors de Monbus respecte als usuaris del servei:

Cada cop estic més convençut q per ser conductor d'autobús a Monbus s'ha de ser gilipollas, ha de ser un requisit perq sinó no m'ho explico. — Gerard Lligoña Vidal (@LligonaVidal) July 20, 2020

#monbus #hispanoigualadina todavía esperando el autobús directo Bcn-igualada. 20 minutos tarde. Llega autobús vacío conductor chillando a los pasajeros que ese autobús no es sin ninguna explicación. Peor compañía de autobuses. — Otomogroove (@otomogroove) November 28, 2017

El conductor del autobús, VNG-QB és molt maleducat, no para de cridar #monbus #bus #pesao — David Gàzquez (@elnenedavid_) November 13, 2015