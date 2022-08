Feijóo critica “l’acte de fanatisme” de Borràs durant l’homenatge del 17-A

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha titllat d'”acte de fanatisme” l’apropament que va tenir la presidenta de Junts per Catalunya i presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, amb els manifestants que van interrompre el minut de silenci per les víctimes del 17-A. Borràs es va apropar a parlar amb els manifestants que van trencar amb crits el minut de silenci i Feijóo ha carregat durament contra ella per aquests fets.

Feijóo ha assegurat que partits com el de Laura Borràs “no poden ser clau en la governabilitat d’Espanya” i ha carregat contra els “polítics que practiquen el fanatisme”. Ho ha dit en declaracions als mitjans de comunicació a Porto do Son, a La Corunya, des d’on s’ha mostrat “preocupat” per les “actituds personals” dels dirigents d’ERC i Junts per Catalunya quan són els partits que “estan manant i són socis prioritaris del govern espanyol”.

Feijóo creu que el que va passar aquest 17-A, en la commemoració del cinquè aniversari de l’atemptat, són “actes de fanatisme” amb la intenció de “tirar la culpa al Govern central, és a dir, a l’Estat, als espanyols” del que va passar aquell fatídic dia a Barcelona i a Cambrils.

“Un disbarat” que Sánchez governi amb Junts

El dirigent del partit popular ha dit que donar-li la culpa a l’estat espanyol dels atemptats és “un disbarat” com també ho és que “”s’estigui governant amb ells mitjançant aliances parlamentàries del PSOE i Podem”. Això últim ho ha dit en referència a pactar certes lleis amb ERC i Junts, com Sánchez busca fer ara amb el decret d’estalvi energètic.

“No podem donar-ho per normal”, ha conclòs abans d’afegir que fets com els d’aquest dimecres haurien de servir per a ratificar que formacions com Junts o ERC “no poden ser clau en la governabilitat” de l’estat espanyol.