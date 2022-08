Borràs: “Està totalment fora de lloc interrompre el minut de silenci”

La presidenta suspesa del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, ha dit que “està totalment fora de lloc interrompre el minut de silenci”. Ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio, en la qual ha afirmat que un minut de silenci per les víctimes “és sagrat”. De fet, la presidenta ha atribuït a una sola persona els crits durant l’acte del 17-A. “Jo no vaig anar a saludar aquella persona”, explica Borràs.

Segons la presidenta, va anar a saludar a tot el plegat de manifestants “20 minuts després”, i segons ella, estava format per tot un plegat de víctimes dels atemptats d’ara fa 5 anys. “Els meus companys de Junts i jo vam respectar el minut de silenci. No vaig irrompre”, afirma la presidenta suspesa. Segons la versió de Borràs, totes aquelles persones a qui va anar a saludar demanaven saber “la veritat” del 17-A, i no van ser els que van irrompre durant el minut de silenci. Davant les crítiques de diversos partits que acusaven Borràs de personalista i afany de protagonisme ha dit que qui eren els protagonistes eren les víctimes del terrorisme.

Borràs saluda les persones que han protestat durant l’acte oficial del 17-A / EP

Un acte polèmic

Borràs va rebre ahir tot un conjunt de crítiques de tots els partits per haver anat a saludar a tot un conjunt de manifestants que van irrompre durant el minut de silenci en l’acte de record als assassinats de l’atemptat de la Rambla el 17 d’agost del 2017. Els manifestants va trencar el minut de silenci amb crits de “estat espanyol assassí” i fins i tot creant moments de tensió amb algunes víctimes de terrorisme.

Crítica de tots els partits

Tots els partits van criticar a la presidenta suspesa del Parlament per aquest gest, i fins i tot, el seu propi partit, Junts per Catalunya, va desacreditar els manifestants que van trencar el minut de silenci. Rufián va titllar d’actitud “miserable”, així com molts diputats d’Esquerra, soci de Govern de Junts, van titllar l’actitud de la presidenta de “personalista”.