L’Escòcia política i militar fa l’agost a Catalunya 

Escòcia sempre inspira Catalunya. Com a mostra, dos actes que se celebraran en territori català amb protagonistes de la política escocesa. En primer terme, la conferència que pronunciarà l’exprimer ministre Alex Salmond en el marc de la Universitat Catalana d’Estiu, a Prada de Conflent, que s’ha inaugurat aquest dimecres; i en segon lloc, la xerrada que ha organitzat la Societat d’Estudis Militars (SEM), amb un dels arquitectes de la política de defensa d’una Escòcia independent, el tinent coronel Stuart Crawford.

Les dues xerrades prenen força en un moment força interessant, l’actual proposta del govern escocès de celebrar un nou referèndum el 19 d’octubre del 2023. Un projecte que podria influenciar en el procés polític català. De fet, durant les negociacions per a la formació d’un govern amb Pere Aragonès al capdavant, la idea d’Escòcia va aparèixer tot i que tangencialment. Fins i tot, el president en el seu debat d’investidura va resumir la seva agenda nacional amb la frase curta, breu i clara: “Vull fer com Escòcia”.

Salmond i la seva experiència

El primer en obrir l’aixeta de la dutxa escocesa serà Salmond. El que va ser president d’Escòcia entre 2007 i 2014 explicarà la seva experiència sobre l’organització del referèndum d’independència acordat amb el Regne Unit, aleshores governat per David Cameron. Salmond participarà com a convidat internacional de l’UCE a través d’Anna Arqué com a portaveu de l’International Commission of European Citizens.

Segons Arqué, Salmond és la constatació que la “lluita per la independència continua perquè només com a independents es pot decidir què es vol ser i com ser”. “Salmond és un dels millors polítics per explicar la lluita per la independència en majúscules”, insisteix. De fet, no és la primera vegada que Salmond participa en un acte polític a Catalunya. En aquest sentit, cal recordar que va assistir com a convidat especial en la segona assemblea del Partit Demòcrata Europeu Català que va entronitzar David Bonvehí i Míriam Nogueras a la direcció del partit.

La política de defensa, també

Per altra banda, la Societat d’Estudis Militars (SEM), el think tank de defensa català, també ha apostat per Escòcia per la conferència que obre oficialment el seu curs acadèmic. Així, per cinquè any consecutiu -després de convidar especialistes de Finlàndia, Suècia, Irlanda, Estats Units i Israel– ha decidit atorgar el protagonisme a Escòcia.

Segons ha informat l’entitat a El Món, l’elecció d’Escòcia es basa en el fet que “és un país que s’ha observat des de Catalunhya pel seu moviment independentista”. El convidat serà el tinent coronel (retirat) Stuart Crawford, veterà de la 1a Guerra del Golf, oficial del 4th Royal Tank Regiment, amb cursos d’Estat Major a Fort Leavenworth (EUA) i Camberley (Regne Unit). Actualment treballa com a consultor de seguretat i defensa, així com columnista en diaris i publicacions militars especialitzades.

Conjuntament amb Richard Marsh, el 2012 va publicar una proposta sobre com haurien de ser les futures Forces de Defensa d’Escòcia, en cas que el referèndum del 2014 apostés pel sí. Aquesta proposta fou publicada pel Royal United Services Institute i algunes de les seves idees aportades al Llibre Blanc de la independència.