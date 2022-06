Èxit de la nova edició de l’escola d’estiu del think tank català de Defensa

La Societat d’Estudis Militars (SEM) ja s’ha tornat a apuntar un éxit amb la celebració de la tercera edició de l’Escola d’Estiu de think tank militar i de defensa. Aquest cap de setmana, una trentena de persones han participat en un intens clínic en matèries com la geoestratègia i la defensa, amb un protagonista obligat, la crisi i el conflicte d’Ucraïna.

Enguany, però la diferència amb edicions anteriors és que l’escola només ha comptat amb la part teòrica, per petició dels alumnes i socis de l’entitat, que van demanar separar els grups d’anàlisi teòrica (Alfa) i d’exercici pràctic (Zulu) en dues escoles diferents, que se celebren en moments diferents de l’any. Un canvi pragmàtic per tal que hi pugui assistir més gent a l’escola que se celebra en un parany al bellmig de la natura només accessible per l’equip docent, l’staff i els alumnes.

Ponències i Ucraïna

Entre les conferències que s’han pronunciat al llarg d’aquests darrers dos dies en el marc de l’Escola d’Estiu, en destaquen la que tenia com objectiu explicar l’ordre de batalla (ORBAT) i la doctrina tant de l’exèrcit rus com de l’ucraïnès i el desenvolupament de la campanya. Per altra banda, també es va analitzar amb “detall tant el nivell geopolític i estratègic de la guerra, com els nivells operacional i tàctic, anant des de la visió més global a la més puntual”.

L’Escola d’Estiu 2022 també ha tingut espai per a temes més genèrics dins de l’àmbit de la defensa, “com és ara una explicació i anàlisi de la influència del marc geopolític en les accions dels estats, de llurs polítiques, aliances, i estratègies de defensa”. Així mateix s’ha inclòs el debat sobre la “tecnologia” que “està tenint i tindrà en les forces de defensa del futur, tot dibuixant els escenaris i les eines tecnològiques que s’hi faran servir, i s’hi va parlar també dels problemes per a la seguretat global que deriven del canvi climàtic, i els conflictes que aquest pot generar”.

‘Jocs’ seriosos

La nit del dissabte, els organitzadors van plantejar als assistents un problema tàctic en un escenari de wargame, és a dir, un taulell de joc amb miniatures que simulaven soldats en el marc d’una operació (concretament, l’assalt soviètic a Berlín l’abril del 1945). Abans de cloure les jornades, la tarda del diumenge es va celebrar un ‘joc’ amb un escenari sorpresa en el qual, i per equips, calia prendre decisions mitjançant el debat i la divisió de tasques, tot això amb un temps limitat i amb estímuls externs per simular la pressió d’una situació d’estrès.